Spuntano i prezzi di Honor 50, ritorno in grande stile

Tutto sembra ormai pronto per il grande ritorno di Honor sul mercato europeo. Forte di una recente partnership con Microsoft per la produzione di tecnologie in grado di garantire un’esperienza digitale interconnessa e ormai indipendente rispetto alla ex casa madre Huawei, Honor riparte da una serie di dispositivi, Honor 50 e Honor 50 Pro, già commercializzati sul mercato cinese a partire da giugno e disponibili in Europa dal 26 ottobre.

Il blog tedesco WinFuture ha pubblicato di recente un leak che rivela i prezzi del nuovo Honor 50 sul mercato europeo: il modello base, con 6GB di RAM e 128GB di archiviazione, dovrebbe partire da soli 499 euro, mentre la versione con 8GB di RAM e 256GB di archiviazione dovrebbe costare 599 euro. Il leak non menziona invece i prezzi previsti per Honor 50 Pro, che potrebbe addirittura non arrivare del tutto sul mercato europeo.

In realtà è già possibile visualizzare sul sito italiano di Honor alcune specifiche riguardanti Honor 50, tra cui le quattro colorazioni disponibili: nero, argento, verde smeraldo e l’edizione speciale iridescente Honor Code.

Honor intende dunque rientrare sul mercato europeo con uno smartphone mid-range dal design accattivante e dal prezzo competitivo. Honor 50 monta a bordo uno schermo OLED da 6,57 pollici con foro pin-hole per la fotocamera anteriore e frequenza di refresh a 120Hz, il chip Snapdragon 778G, due fotocamere posteriori rispettivamente da 108MP e 8MP e una batteria dalla capienza di 4300mAh.

A fare gola a molti, tuttavia, sarà il sistema operativo di Honor 50: l’indipendenza rispetto a Huawei ha infatti permesso a Honor di aggirare il ban che ha portato alla nascita di HarmonyOS e ha fatto perdere terreno all’azienda cinese sui mercati occidentali. Honor 50 arriverà sul mercato con Android 11 e i tanto ambiti Google Play Services, che permetteranno di scaricare applicazioni direttamente dal Play Store come nella maggioranza degli altri dispositivi Android.