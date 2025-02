Storica vittoria, Galaxy S25 Ultra supera iPhone 16 Pro Max in questo test per la prima volta

In un risultato che segna un punto di svolta nel panorama degli smartphone, il Samsung Galaxy S25 Ultra ha superato l'iPhone 16 Pro Max in un rigoroso test di velocità condotto dal popolare canale YouTube PhoneBuff. Questo evento rappresenta la prima volta in assoluto in cui uno smartphone Samsung batte un iPhone in una prova di velocità di questo tipo, stabilendo un nuovo record e diventando lo smartphone più veloce al mondo secondo questo specifico benchmark.

Il video, pubblicato sul canale YouTube di PhoneBuff, mostra un braccio robotico programmato per aprire una serie di applicazioni e giochi, e successivamente riaprirli nell'ordine inverso. Questa metodologia standardizzata permette di valutare l'efficienza del processore, della RAM e del software nella gestione di task complessi e nel multitasking.

Il Galaxy S25 Ultra ha completato entrambi i round del test in un tempo impressionante di 3 minuti e 7 secondi. L'iPhone 16 Pro Max, d'altro canto, ha impiegato 3 minuti e 21 secondi per completare lo stesso percorso. Anche il OnePlus 13, un altro contendente di fascia alta, è stato sottoposto al medesimo test, registrando un tempo di 3 minuti e 12 secondi. Questi risultati consolidano la posizione del Galaxy S25 Ultra come il più veloce smartphone attualmente disponibile sul mercato, secondo questo specifico test.

È interessante notare che il Galaxy S25 Ultra ha raggiunto questo traguardo nonostante disponga di "soli" 12GB di RAM, rispetto ai 16GB del OnePlus 13. Questo dettaglio suggerisce un'ottimizzazione software e hardware particolarmente efficiente da parte di Samsung e Qualcomm.

Il cuore pulsante del Galaxy S25 Ultra è il processore Qualcomm Snapdragon 8 Elite per Galaxy, lanciato alla fine dello scorso anno e personalizzato dal brand sudcoreano per i propri top di gamma. Questo chip rappresenta un significativo passo avanti rispetto alle generazioni precedenti, grazie all'introduzione dell'architettura CPU Oryon. Questa nuova architettura ha portato a un miglioramento sostanziale delle prestazioni, soprattutto nelle attività single-core, che sono cruciali per la fluidità e la reattività dell'esperienza utente quotidiana.

Storicamente, i chip Apple prodotti internamente hanno sempre dominato il settore in termini di prestazioni della CPU. I processori della serie A di Apple hanno costantemente superato le offerte di concorrenti come MediaTek, Qualcomm e Samsung (con i suoi chip Exynos).

Tuttavia, negli ultimi due anni, Qualcomm ha compiuto progressi notevoli, avvicinandosi sempre di più alle prestazioni dei chip Apple, pur senza mai riuscire a superarli completamente in termini di prestazioni CPU – fino ad ora. Inoltre, le prestazioni delle GPU dei chip di punta di MediaTek e Qualcomm hanno superato in alcuni casi i chip per iPhone.

Il successo del Galaxy S25 Ultra e del chip Snapdragon 8 Elite potrebbe segnare l'inizio di un cambio di paradigma nel settore degli smartphone. Per anni, Apple ha mantenuto una posizione di leadership indiscussa per quanto riguarda le prestazioni dei suoi processori. Ora, Qualcomm sembra aver finalmente colmato il divario, e in questo specifico test, ha addirittura superato il gigante di Cupertino.

Questo risultato non solo premia gli sforzi di Qualcomm nello sviluppo di chip sempre più potenti ed efficienti, ma apre anche la strada a una maggiore competizione nel mercato dei processori per smartphone. Una maggiore concorrenza, a sua volta, potrebbe portare a innovazioni ancora più rapide e a benefici tangibili per i consumatori, con dispositivi sempre più performanti e capaci.

Resta da vedere come Apple risponderà a questa sfida. L'azienda di Cupertino è nota per la sua capacità di innovare e di rispondere alle pressioni competitive. È probabile che Apple stia già lavorando a nuove generazioni di chip che possano ristabilire la sua supremazia nel settore.