Super offerte su Xiaomi Mi 9 Lite, Mi 9T e Redmi Note 8 da eBay

Nell'attesa del Black Friday, proseguono le offerte della Tech Week di Ebay: oggi in promozione Xiaomi Mi 9 Lite, Mi 9 T e Redmi Note 8, venduti a prezzi davvero concorrenziali!

Se siete alla ricerca di un ottimo smartphone che abbia anche un prezzo decisamente concorrenziale, allora questa è la news che potrebbe svoltarvi la giornata. Nell’attesa del Black Friday, proseguono infatti le offerte che eBay sta riservando ai suoi clienti per la Tech Week di ottobre. Una settimana dedicata agli sconti tecnologici, le cui promozioni sono state prolungate fino a domenica 20 ottobre. Tra le varie promozioni in corso, vi segnaliamo l’arrivo di alcune intriganti promozioni riservate ai dispositivi Xiaomi, in particolare a Mi 9 Lite, Mi 9 T e Redmi Note 8, venduti oggi a prezzi davvero concorrenziali!

Mi 9 T, in particolare, siamo certi catturerà la vostra attenzione! Non solo per l’ottima offerta di soli 299,00€, ma soprattutto perché si tratta di uno degli smartphone più intriganti usciti nell’ultimo anno, munito non solo di un ottimo processore Octa Core 2,2GHz, ma anche di un design accattivante e dai bordi sottili, possibile grazie alla celebre fotocamera retrattile. La promozione rientra nella folta schiera di sconti che eBay ha dedicato agli smartphone. Di seguito la nostra selezione con quelli che, a nostro giudizio, sono gli smartphone a cui dovete per forza dare un’occhiata, per consultare tutte le promozioni della Tech Week, invece, non dovete far altro che cliccare sul banner sottostante.

