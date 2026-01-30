Scoprite il SelfieShow, disponibile oggi su Amazon con uno sconto del 45%. Questo innovativo supporto utilizza una fotocamera AI per seguire automaticamente i vostri movimenti con rotazione a 360°, perfetto per videochiamate e live streaming. Il prezzo scende da 39,99€ a soli 21,94€, rendendo questa tecnologia accessibile a tutti. Non serve alcuna app: basta un gesto per attivare o disattivare il tracciamento!

SelfieShow, chi dovrebbe acquistarlo?

Il SelfieShow rappresenta la soluzione ideale per tutti i content creator e gli appassionati di social media che desiderano portare i propri contenuti a un livello superiore. Se siete tra coloro che realizzano video tutorial, sessioni di cucina dal vivo o stream su piattaforme come TikTok e Instagram, questo supporto con tracciamento facciale vi libererà finalmente dalle mani, seguendovi automaticamente nei vostri movimenti. È perfetto anche per chi lavora in smart working e desidera videochiamate più dinamiche e professionali, o per gli appassionati di fitness che vogliono registrare i propri allenamenti senza dover continuamente regolare l'inquadratura. Con uno sconto del 45% che lo porta a soli 21,94€, è il momento giusto per fare questo investimento nella vostra produttività digitale.

Questo dispositivo si rivela particolarmente prezioso per chi cerca praticità e semplicità d'uso: non richiede app da scaricare né configurazioni complesse, funziona immediatamente con qualsiasi smartphone. Le influencer beauty apprezzeranno la possibilità di registrare tutorial di makeup tenendo entrambe le mani libere, mentre gli insegnanti e i formatori potranno creare contenuti didattici più coinvolgenti muovendosi liberamente davanti alla camera. Grazie alla rotazione a 360° e al controllo gestuale, potrete avviare o mettere in pausa la registrazione semplicemente con un cenno della mano, rendendo il processo creativo fluido e naturale. Se la vostra esigenza è quella di produrre contenuti di qualità senza complicazioni tecniche, questo supporto intelligente risponde perfettamente alle vostre necessità.

SelfieShow è un supporto intelligente dotato di fotocamera AI che segue automaticamente i vostri movimenti con rotazione a 360°. Funziona senza app o connessioni: basta il controllo gestuale con segno "OK" per attivare il tracciamento e "PALM" per metterlo in pausa.

Vedi offerta su Amazon