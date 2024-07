Svelati i prezzi europei di tutti i Pixel 9 (anche Fold), si superano i €2000!

Mentre ci avviciniamo sempre di più all'evento Made by Google 2024, emergono nuove informazioni sulla serie Pixel 9, con particolare attenzione ai prezzi europei forniti da una fonte in Francia, i quali potrebbero riflettere la situazione in tutta Europa.

Il Pixel 9 sarà disponibile nelle colorazioni Obsidian, Porcelain, Cosmo e Mojito. Quest'ultimo, un verde chiaro, era stato già anticipato nel contesto dei leak riguardanti i Pixel Buds Pro 2. Rispetto al modello precedente, il costo sembra essere aumentato di 100 euro, dato che il Pixel 8 era venduto a 799 euro.

128GB | 899 euro

256GB | 999 euro

La versione Pixel 9 Pro si distingue non solo per le sue tre capacità di archiviazione, ma anche per la varietà di colori:

128GB - Obsidian, Porcelain, Hazel, Pink | 1.099 euro

256GB - Obsidian, Porcelain, Hazel, Pink | 1.199 euro

512GB - Obsidian, Hazel | 1.329 euro

Il modello Pixel 9 Pro XL sarà offerto nelle stesse nuance se si opta per la versione da 256GB, variazione che però costa 100 euro in più rispetto alla generazione passata equivalente, ovvero Pixel 8 Pro:

128GB - Obsidian, Porcelain, Hazel | 1.199 euro

256GB - Obsidian, Porcelain, Hazel, Pink | 1.299 euro

512GB - Obsidian, Porcelain, Hazel | 1.429 euro

1TB - Obsidian | 1.689 euro

L'ultima aggiunta alla lineup, il Pixel 9 Pro Fold, conosciuto nei mesi precedenti come Pixel Fold 2, è disponibile nei colori Obsidian e Porcelain e viene proposto al medesimo prezzo della prima generazione:

256GB | 1.899 euro

512GB | 2.029 euro

Il fatto che esistano prezzi francesi per il foldable di Google indica anche una possibile espansione nei mercati di vendita del Pixel 9 Pro Fold, dopo un lancio del modello iniziale concentrato solo in USA, Regno Unito, Germania e Giappone. Arriverà anche in Italia?