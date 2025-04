Con il cashback, il Pixel 9 Pro è tuo a soli 718€. Il miglior top di gamma da prendere oggi

Oggi, grazie all'esclusiva offerta di Unieuro, potete portare a casa il Google Pixel 9 Pro, uno dei migliori smartphone sul mercato, a un prezzo incredibile di soli 718€. Un'occasione da non perdere per chi è alla ricerca di un top di gamma, perfetto per prestazioni, qualità e innovazione. Approfittate di questa promozione che rende il Pixel 9 Pro il miglior acquisto disponibile oggi.

Google Pixel 9 Pro, come funziona il cashback?

La promozione di Unieuro non si ferma solo al prezzo competitivo. Infatti, se acquistate il Pixel 9 Pro, potrete usufruire di un cashback di ben 100€, che rende l'acquisto ancora più conveniente. Il prezzo iniziale è di 818€, ma grazie al cashback, il vostro costo finale sarà di soli 718€, un vantaggio notevole considerando le caratteristiche di questo dispositivo. Tuttavia, è importante ricordare che il modello standard è già esaurito, quindi l'unica opzione disponibile è il Pixel 9 Pro.

Per ottenere il rimborso dei 100€, dovrete semplicemente seguire una procedura molto semplice. Dopo aver acquistato il Pixel 9 Pro, vi basterà richiedere il cashback entro 7 giorni dall'acquisto, tramite il sito "Promozioni Unieuro". Una volta completata la richiesta, il rimborso sarà accreditato direttamente sul vostro conto corrente entro 30 giorni. Un processo rapido e sicuro che vi permetterà di godere del vostro nuovo smartphone a un prezzo ancora più vantaggioso.

Il Google Pixel 9 Pro rappresenta una scelta eccellente per chi cerca uno smartphone dalle prestazioni superiori. Con il suo design elegante, il sistema operativo Android sempre aggiornato e una fotocamera di qualità eccezionale, il Pixel 9 Pro è la soluzione ideale per chi non scende a compromessi. Grazie a questa offerta, potrete approfittare di un telefono di fascia alta a un prezzo imbattibile. Non lasciatevi sfuggire questa opportunità!

