Se state cercando un tablet di buona qualità a un prezzo imbattibile dovreste correre ad acquistare il modello Lenovo Tab P11 disponibile su Amazon a un prezzo super scontato, solo per il Prime Day! Solo fino a questa sera, avrete la possibilità di portarlo a casa al costo di appena 349,00€ invece di 599,00€. Un’offertaa particolarmente imperdibile, se tenete presente che si parla di un articolo di fascia medio/alta e super performante!

Il tablet è dotato di un display da 11″con risoluzione 2K, ben 256GB di memoria, 8GB RAM, WIFI+5G e 4 Speaker JBL per ascoltare musica e vedere film o serie con un audio eccellente! Proprio per questo motivo, trattandosi di un articolo così interessante e disponibile a un prezzo davvero imperdibile, vi invitiamo a completare il vostro acquisto fintanto che è ancora disponibile!

Come abbiamo già accennato, il modello Lenovo Tab P11 è un tablet dall’ottimo rapporto qualità/prezzo, in particolare modo ora che viene meno di 350,00€. Partiamo dal display di massima qualità, ideato per permettervi di guardare filmati coinvolgenti e partecipare a videochiamate della massima qualità possibile su uno schermo ottimizzato con Dolby Vision, con risoluzione 2000×1200, pannello IPS TDDI e luminosità fino a 400nits!

Non meno importante, grazie al Processore Qualcomm Snapdragon 750G potrete creare documenti, rispondere alle e-mail e svolgere ogni attività più rapidamente. In questo modo, il tablet saprà esattamente come sostenervi in ogni aspetto della quotidianità, dallo studio fino al lavoro o al tempo libero! Inoltre, lo storage ampio di 256 GB espandibili fino ad 1 TB tramite MicroSD, vi permette di avere tutto lo spazio necessario per archiviare le vostre immagini, i video e ovviamente anche le vostre applicazioni.

