TECHly, leader nello sviluppo di prodotti utili e pratici che ci agevolano nella quotidianità, propone i nuovi supporti per smartphone e tablet da scrivania e da auto in grado di soddisfare le esigenze sia di lavoro che di studio in ambienti come l’ufficio o la casa, sia di comunicazione durante le trasferte o in viaggio.

I nuovi stand I-SMART-STAND4 e I-SMART-STAND6, pratici ed eleganti grazie alla finitura color argento, godono di una robusta struttura in alluminio in grado di sorreggere tutti i modelli di tablet e telefoni cellulari. Compatibili con iPhone e dispositivi Android, i supporti porta smartphone e tablet regolabili da scrivania sono stati progettati con un’ampia apertura sull’estremità posteriore per permettere il passaggio del cavo di ricarica evitando così qualsiasi tipo di intralcio. Inoltre, per tenere i dispositivi ben saldi al piano d’appoggio anche durante l’utilizzo del touchscreen, sono stati dotati di piccoli spessori in gomma antiscivolo e anti-graffio.

L’eccellente tecnologia che caratterizza questi nuovi sostegni da tavolo permette, tramite una semplice pressione, un angolo di visione ottimale con un’angolazione fino a 270° e la doppia modalità di visualizzazione verticale e orizzontale. Ugualmente funzionali, i due modelli si differenziano per le dimensioni: più contenute nell’I-SMART-STAND4 (10,4×7,4×8 cm) e più grandi (13×7,6×10,5 cm) nel modello I-SMART-STAND6; quest’ultimo inoltre dispone di un ulteriore snodo sulla base che lo rende completamente piegabile e tascabile, può essere portato in ogni luogo riponendolo in tasca, nella borsa o nello zaino.

Per i viaggi in auto, Techly mette a disposizione I-SMART-UNIALTY, un comodo e potente supporto magnetico da auto per smartphone, realizzato con materiale di pregio in lega di alluminio di alta qualità di colore nero. Grazie all’attacco a pinza può essere fissato facilmente alle prese d’aria di qualsiasi veicolo consentendo angoli di visione illimitati e una rotazione dello schermo a 360°. Compatibile con schermi di smartphone da 3,5″ a 6,5″ permette di guidare in totale sicurezza.

Per notebook, tablet e smartphone è stato progettato un pratico supporto pieghevole in alluminio largo 16,4 cm e profondo 23,9 cm. ICA-TBL 134TY non è solo un comodo stand che si adatta a dispositivi elettronici da 10” a 16” ma può anche essere utilizzato come leggio per libri e giornali. Il design pieghevole e la struttura in lega leggera d’alluminio lo rendono poco ingombrante e facile da portare con sé, durante, ad esempio, viaggi o trasferte di lavoro, anche grazie alla comoda ed elegante borsetta di cui è fornito.

Ergonomico e regolabile fino a 6 livelli di angolazione da 0 a 45° (altezza da 5,5 a 15,5 cm) consente di posizionare lo schermo al livello più confortevole in modo da aiutare ad assumere la postura più corretta e comoda, riducendo mal di schiena, torcicollo o dolore al polso. Il design semplice soddisfa le esigenze quotidiane di utilizzo di diversi tipi di dispositivi elettronici assicurando un lavoro più confortevole. Il materiale in lega di alluminio da 4mm e il design aperto dello stand consentono una ventilazione elevata dei dispositivi, favorendo la dispersione del calore ed evitando così il surriscaldamento, soluzione che migliora la durata delle guarnizioni e delle tenute utilizzate per i dispositivi.

Il supporto è resistente e al contempo estremamente leggero, sicuro in ogni componente è dotato di sei cuscinetti in silicone antiscivolo nella parte frontale che proteggono il dispositivo appoggiato dal pericolo di scivolamento ed eventuale caduta, garantendo in questo modo un posizionamento sicuro e stabile su tutte le superfici di appoggio.

Tutti i supporti della linea Techly da scrivania e da auto sono pensati ed ideati per assicurare il miglior sostegno ai dispositivi elettronici, grazie alla loro robusta struttura accompagnata dall’estrema leggerezza, alle ampie capacità di rotazione e all’intelligente design, risultano perfettamente compatibili e funzionali per il trasporto e con qualsiasi tipo di ambiente di utilizzo sia esso domestico, professionale o l’abitacolo di un’auto.