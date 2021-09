Techly presenta i nuovi caricatori da muro con porta USB-A e USB-C

TECHly, pronta per accompagnarci nel rientro a scuola, lavoro ed università, propone i nuovi caricatori da muro con porta USB-A e USB-C per alimentare smartphone e tablet di studenti e lavoratori!

Il primo caricatore da parete è il modello IPW-USB-24BK, si tratta di una soluzione eccellente per la ricarica rapida della maggior parte dei dispositivi alimentati tramite un unico ingresso USB-A inclusi quelli Android ed Apple. Estremamente compatto ed universale si ripone comodamente dentro ad astucci, zaini e borse per avere ottime prestazioni di ricarica ovunque ci si trovi.

In grado di supportare protezioni da sovracorrente, sovratensione, sovratemperatura e cortocircuito è compatibile con Smartphone / Tablet / Tablet PC / Power bank e altri dispositivi 5V per assicurare una ricarica della batteria in completa sicurezza.

L’alimentatore da muro IPW-USB-24BK 5V e 2,4 A è in grado di emettere una potenza max fino a 12 W, si presenta nelle varianti di colore nero e bianco e risponde ad ogni esigenza di ricarica rapida.

Per chi necessita di maggiore potenza, Techly ha sviluppato il modello IPW-USB-20W. Questo compatto caricabatteria da parete da 20 W con USB-C Power Delivery offre una ricarica rapida per i dispositivi collegati come smartphone e Tablet. Leggero e portatile è stato progettato per essere tascabile e di facile trasporto, infatti si adatta facilmente a qualsiasi ambiente, sia in casa, al lavoro o in viaggio.

Compatibile con il protocollo di ricarica veloce USB Power Delivery, consente di caricare i dispositivi adeguando il voltaggio al dispositivo collegato per una ricarica ottimale (uscita: 5,0V/ 3,0A, 9,0 V/ 2,22A, 12,0V / 1,66A). Ciò garantisce l’opportunità di caricare i dispositivi il più rapidamente possibile, proteggendoli da sovracorrente, sovratensione, sovratemperatura e cortocircuito per procedere alla ricarica in completa sicurezza.

L’alimentatore è dotato di un’unica porta USB-C di alto livello assicurando ottime prestazioni in un tempo rapido erogando fino a un massimo di 20 W. Disponibile nel colore bianco, come per gli altri alimentatori della gamma, è compatibile con Smartphone / Tablet / Tablet PC / Power bank e altri dispositivi inclusi quelli Android ed Apple.

Dalle dimensioni ridotte, i nuovi caricatori alimentatori di Techly sono una soluzione universale e comoda per tutti.