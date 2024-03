Un caricatore USB-C a 6 euro da Ikea, prezzo pazzesco ma ne vale la pena?

Ikea ha recentemente introdotto sul mercato i nuovi caricabatterie USB-C SJÖSS, disponibili in due varianti: una da 30W e un'altra da 45W, che costano rispettivamente 6 e 10 euro. I nuovi prodotti di fatto mandano in pensione il precedente ÅSKSTORM da 23W, che a questo punto sembra carissimo seppure costi solo 13 euro.

Ormai non è più una sorpresa che Ikea mette in catalogo accessori che guardano al mondo dei gadget hi-tech, ma sicuramente il costo di questi caricatori è qualcosa che lascia a bocca aperta.

Entrambi i modelli di caricabatterie SJÖSS sono dotati di porte USB-C e supportano diverse tecnologie di ricarica rapida, tra cui Power Delivery (PD 3.0), Quick Charge (QC4+), e Programmable Power Supply (PPS). Questo li rende adatti a una vasta gamma di dispositivi elettronici, garantendo una ricarica efficiente e veloce.

I prezzi competitivi mettono Ikea in una posizione vantaggiosa rispetto ad altri produttori di caricabatterie USB-C sul mercato, e basta farsi un giro su Amazon per verificare che il gigante svedese propone prezzi davvero molto bassi.

Tuttavia quando si parla di prodotti economici un caricatore non è la stessa cosa di un cuscino. All’interno c’è un dispositivo elettrotecnico che ci chiama trasformatore, perché prende la corrente alternata a 220 volt e la trasforma appunto in corrente continua, per caricare lo smartphone o altri dispositivi. Questa trasformazione genera calore, come si può facilmente verificare semplicemente toccando un caricabatterie.

Per evitare problemi come cortocircuiti, bruciature o persino il rischio di incendio, in genere, ci vogliono specifiche accortezze di progettazione, sistemi di controllo elettronici e materiali adeguati - probabilmente un bel po’ di metallo per dissipare il calore.

Si può fare tutto questo e vendere il prodotto a 6 euro? Probabilmente sì, e finora Ikea si è sempre dimostrata più che attenta a fornire una buona qualità anche con prezzi molto bassi. Ma di prodotti economici ce ne sono in giro tanti, di marche note e di marche sconosciute. Cercare il risparmio va bene, ma se c’è di mezzo l’elettricità meglio essere più cauti, e nel dubbio ha senso spendere qualche euro in più.