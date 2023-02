La fiera dedicata alla telefonia che si sta svolgendo in questi giorni a Barcellona è famosa per nascondere tra i propri stand meno conosciuti delle piccole perle. Questo è il caso di Tecno, un brand che per quanto più conosciuto al di fuori dell’Europa sta cominciando a far parlare di sé anche in occidente.

Tecno ha annunciato in queste ore il suo primo smartphone pieghevole a libro e, per essere un primo tentativo nello sfruttare questo form factor, ha fatto un lavoro egregio! Se un brand così piccolo è in grado di sfornare uno smartphone pieghevole così, gli altri che scusa hanno?

Non potendo partecipare oggi in prima persona all’evento di lancio di Tecno Phantom V Fold, nella giornata di ieri ci siamo recati allo stand dell’azienda con una missione: provare con mano il pieghevole prima di andarcene dalla fiera.

Il cordiale team di rappresentanti Tecno ci ha accolto con calore e, dopo averci mostrato altri dispositivi già annunciati in passato e averci un po’ parlato degli obiettivi del brand, ha acconsentito a farci dare un’occhiata a Phantom V Fold in anteprima. E… wow!

Il nuovo pieghevole si presenta con un design estremamente simile a quello di Honor Magic Vs, con una cerniera in grado di chiudere le due metà del dispositivo perfettamente, una “spina” decorata da delle lunghe linee verticali e un ampio cover display.

Sinceramente, se avessi visto per la prima volta Phantom V Fold esposto in un negozio ne sarei stato attratto esattamente quanto lo sono da un Galaxy Z Fold4, forse un po’ di più calcolando che il display esterno sembra più comodo e la piega interna è solo accennata come quella dei più recenti prodotti di questo tipo.

Anche le specifiche sono di tutto rispetto, con un chip Mediatek Dimensity 9000+ sotto la scocca che può tranquillamente tenere testa agli smartphone più veloci in commercio e 12GB di veloce RAM LPDDR5X. La batteria da 5000mAh supporta la ricarica a 45W, quindi ha una capacità maggiore del pieghevole di Samsung e si ricarica persino con una potenza maggiore.

Lo smartphone in mano restituisce un feeling di solidità inaspettato e, nonostante sia realizzata in policarbonato riciclato, la scocca posteriore ruvida con finitura simil pelle è veramente piacevole oltre ad aiutare la presa. L’unica vera caratteristica che ci ricorda che siamo di fronte ad un dispositivo meno pregiato è forse la cerniera, la quale può rimanere aperta o chiusa ma non può essere fermata ad angolazioni diverse nel mezzo.

Il software è una versione molto personalizzata di Android 13 chiamata HiOS e, a dirla tutta, per quanto molto ritoccata per adattarsi al foldable, sembra anche abbastanza ben curato. Di certo molto di più della UI di RedMagic che da anni sforna hardware di punta ma non ha ancora trovato la quadra per il software…

Tecno Phantom V Fold non porta sul mercato alcun tipo di novità vera e propria, non vanta tecnologie esclusive, strani assi nella manica o form factor innovativi. Quello che fa è però dimostrare che ad oggi realizzare uno smartphone pieghevole non è più un’impresa colossale come lo era fino a solo poco tempo fa, e lo fa con successo.

Il pieghevole verrà commercializzato ad un prezzo competitivo se paragonato ai big, al cambio poco meno di 1100$.

Tecno è un marchio cinese che produce telefoni dal 2006 ma fino a due o tre anni fa si concentrava quasi esclusivamente sulla vendita di dispositivi ultraeconomici in Africa. Non vende nemmeno nel suo Paese d’origine, il che è curioso. Negli ultimi anni, Tecno ha iniziato a espandersi in altri mercati come l’America Latina, il Sud-est asiatico, l’India e il Medio Oriente.

Che ne pensate? Vorreste poter acquistare i prodotti Tecno anche da noi?