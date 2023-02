Il MWC 2023 continua a sfornare smartphone e tablet all’impazzata. Questa è la volta di Tecno Phantom V Fold, il primo smartphone pieghevole di casa Tecno. Andiamo a scoprire le caratteristiche tecniche e le particolarità di questo simil Galaxy Z Fold4.

Tecno Phantom V Fold si presenta come un foldable simile al Galaxy Z Fold4 di Samsung, infatti, troviamo la chiusura “a libro” e la possibilità di utilizzare lo schermo esterno quando lo smartphone è chiuso. Parlando del display, il nuovo pieghevole ha uno schermo esterno da 6,42″ FHD+ con rapporto in 21:9 e uno schermo interno da 7,85″ 2K con rapporto in 8:7, entrambi sono AMOLED.

Stando a quanto dichiarato da Tecno, il nuovo foldable top di gamma avrebbe la capacità di essere chiuso e riaperto più di 200.000 volte. Un numero abbastanza impressionante che garantirà una durata più che sufficiente a chi sceglierà di avere questo smartphone come compagno.

Tutto fa capire che si tratta di un prodotto flagship, anche il processore, dato che a bordo troviamo il MediaTek Dimensity 9000+ e una memoria RAM da 12 GB LPDDR5X.

Per quanto riguarda il sistema operativo, troviamo l’esclusivo HiOS 13 Fold basato su Android 13. Inoltre, come annunciato da Tecno, oltre 2.000 applicazioni sono state adattate su misura per funzionare correttamente sull’ampio schermo dello smartphone pieghevole e per supportare funzionalità come lo split-screen e il multi-window.

Tecno Phantom V Fold: specifiche tecniche

Riportiamo qui di seguito la scheda tecnica completa del nuovissimo pieghevole di casa Tecno.

Tecno Phantom V Fold Dimensioni 159.4 x 140.4 x 6.8 mm (aperto) e 159.4 x 72.0 x 14.5-14.2 mm (chiuso) Display 6.42″ FHD+ AMOLED (schermo esterno) e 7.85″ 2K+ AMOLED (schermo interno) entrambi gli schermi con refresh rate a 120Hz SoC MediaTek Dimensity 9000+ RAM 12 GB LPDDR5X Memoria interna 256/512 GB Fotocamere posteriori 50 MP f/1.3 + 50 MP f/1.85 + 13 MP (grandangolare) Fotocamere frontali 32MP (schermo esterno) + 16 MP (schermo interno) Batteria e ricarica 5.000 mAh con ricarica rapida a 45W Sistema operativo HiOS13 Fold basato su Android 13 Connettività GPS, WiFi, FM, BT, OTG, NFC

Disponibilità e prezzi

Tecno Phantom V Fold sarà disponibile, almeno per ora, solamente sul mercato indiano al prezzo di partenza di 1099$. Riportiamo qui di seguito i prezzi delle due versioni con la relativa conversione in euro. Ad ogni modo, sicuramente questo foldable arriverà poi anche su altri mercati ma non in Italia