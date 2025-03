TECNO sfida il Galaxy S25 Edge con nuovo smartphone ultra-sottile

La corsa verso gli smartphone sempre più sottili sta acquisendo un nuovo slancio, con un'interessante svolta: non sono più solo i marchi premium a provare a competere, di nuovo, in questo segmento. TECNO, azienda nota per i suoi dispositivi dal prezzo accessibile, si prepara a stupire tutti con il suo nuovo TECNO Spark Slim, un telefono che promette di rivoluzionare il concetto di sottigliezza senza sacrificare l'autonomia. Con uno spessore di appena 5,75 millimetri e una batteria da oltre 5.200mAh, questo dispositivo rappresenta una sfida diretta ai big del settore che stanno seguendo la stessa tendenza, come Samsung con il suo Galaxy S25 Edge o Apple con il tanto chiacchierato iPhone 17 "Air".

Una rivoluzione sottile con grande autonomia

Il TECNO Spark Slim, che debutterà al MWC 2025, viene presentato dall'azienda come "il dispositivo più sottile al mondo con una batteria superiore a 5.200mAh". Non si tratta del telefono più sottile in assoluto – OPPO e vivo avevano già proposto modelli sotto i 5mm un decennio fa – ma la combinazione tra profilo ultra-slim e grande capacità della batteria è ciò che rende questo smartphone veramente innovativo.

Mentre il Samsung Galaxy S25 Edge dovrebbe attestarsi sui 6mm di spessore con una batteria da 4.000mAh, TECNO è riuscita nell'impresa di inserire una batteria significativamente più capiente in un corpo ancora più sottile. Il dispositivo vanta infatti una "batteria ad alta densità spessa 4,04mm", suggerendo l'adozione di tecnologie avanzate per l'accumulo energetico.

Design e materiali premium

Contrariamente alla tendenza attuale che privilegia il vetro e il titanio, il TECNO Spark Slim segna un ritorno ai corpi in alluminio. Il dispositivo è realizzato in alluminio completamente riciclato utilizzando un processo di pressofusione integrata, con un design unibody in acciaio inossidabile.

La vera innovazione non sta nella sottigliezza, ma nel non sacrificare l'autonomia per ottenerla.

Il display AMOLED da 6,78 pollici presenta una curvatura 3D che contribuisce all'aspetto elegante e sottile del dispositivo. Le specifiche tecniche dello schermo includono una risoluzione 1.5K, frequenza di aggiornamento di 144Hz e una luminosità di picco di 4.500 nit, caratteristiche che lo pongono in competizione con dispositivi di fascia decisamente più alta.

Fotocamere e prestazioni

Sul fronte fotografico, il TECNO Spark Slim offre una configurazione a doppia fotocamera posteriore con due sensori da 50MP, affiancati da una fotocamera frontale da 13MP. Sebbene l'azienda non abbia rivelato il chipset specifico che alimenterà il dispositivo, si limita a descriverlo come un "imminente chip octa-core ad alte prestazioni".

Considerando il posizionamento storico della linea Spark nel segmento budget-medio, è improbabile che si tratti di un processore flagship. Il dispositivo supporta la ricarica rapida cablata da 45W, ma data la scocca metallica, è quasi certo che non supporterà la ricarica wireless.

Il futuro delle batterie ad alta densità

L'aspetto più entusiasmante di questa tendenza non è tanto la ricerca della sottigliezza estrema, quanto l'evoluzione delle batterie ad alta densità energetica. Recentemente, la tecnologia delle batterie al silicio-carbonio ha permesso a dispositivi come il OnePlus 13 di offrire un'enorme batteria da 6.000mAh mantenendo un profilo elegante.

Se questa tendenza continuerà, potremmo finalmente raggiungere un punto in cui l'autonomia multi-giornaliera diventerà la norma per gli smartphone, un cambiamento che molti utenti attendono da anni. Mentre i marchi globali come Samsung e Google potrebbero impiegare tempo ad adottare queste tecnologie orientate al consumatore, è incoraggiante vedere aziende come TECNO spingere i limiti dell'innovazione.

Disponibilità e prezzo

TECNO non ha ancora condiviso dettagli su prezzo e disponibilità dello Spark Slim. Il comunicato stampa dell'azienda si riferisce al dispositivo come "smartphone concettuale", lasciando dubbi sulla sua effettiva commercializzazione. Potrebbe trattarsi di una dimostrazione tecnologica piuttosto che di un prodotto destinato immediatamente al mercato di massa.

Indipendentemente dal destino commerciale di questo specifico modello, TECNO ha dimostrato che l'equilibrio tra sottigliezza e autonomia non è più esclusivo appannaggio dei marchi premium, aprendo nuove possibilità per il futuro degli smartphone accessibili.