Esplorate l'universo con il telescopio riflettore newtoniano 130EQ, disponibile su Amazon a un prezzo davvero interessante. Questo telescopio professionale vi permette di osservare pianeti e corpi celesti dello spazio profondo con incredibile nitidezza grazie alla sua ampia apertura da 130mm e all'ottica in vetro completamente rivestito. Approfittate dello sconto del 22% e portatelo a casa a soli 233,69€ invece di 299,99€. Include accessori premium come adattatore per smartphone, lente Barlow 1,5X e filtro lunare al 13%.

Telescopio newtoniano, chi dovrebbe acquistarlo?

Questo telescopio riflettore newtoniano 130EQ è la scelta ideale per chi desidera iniziare un'appassionante viaggio nell'astronomia amatoriale con strumenti di livello professionale. Con la sua grande apertura da 130mm e l'ottica in vetro completamente rivestito, questo telescopio si rivolge principalmente agli appassionati di astronomia che vogliono osservare oggetti celesti dello spazio profondo con dettagli straordinari. È perfetto per chi cerca un'esperienza di osservazione superiore rispetto ai telescopi entry-level, offrendo immagini più luminose e nitide di pianeti, nebulose e galassie. La presenza dell'adattatore per smartphone lo rende ideale anche per chi ama catturare e condividere le meraviglie del cosmo sui social media.

Questo strumento soddisfa le esigenze di chi ricerca precisione e stabilità nelle osservazioni notturne grazie alla montatura equatoriale tedesca, che permette un tracciamento manuale fluido dei corpi celesti. Il treppiede regolabile in lega di alluminio garantisce una base solida per sessioni di osservazione prolungate, mentre i numerosi accessori inclusi – due oculari di qualità, lente Barlow 1.5X e filtro lunare – eliminano la necessità di acquisti aggiuntivi immediati. Con uno sconto del 22%, rappresenta un investimento eccellente per chi desidera esplorare l'universo senza compromessi sulla qualità ottica, combinando prestazioni professionali con un prezzo accessibile.

Il telescopio newtoniano 130EQ vi conquisterà con la sua apertura da 130mm e ottiche in vetro completamente rivestito per osservazioni luminose e dettagliate. La montatura equatoriale tedesca garantisce tracciamento preciso dei corpi celesti, mentre il treppiede in lega di alluminio assicura stabilità totale durante le vostre esplorazioni.

