Il DOOGEE Blade 20 Pro è disponibile su Amazon a un prezzo davvero competitivo di 179,95€. Questo smartphone rugged di ultima generazione vi conquisterà con la sua straordinaria batteria da 11800mAh, la fotocamera da 50MP con visione notturna e ben 24GB di RAM per prestazioni fulminee. Con uno sconto del 25%, è il momento perfetto per portarvi a casa questo robusto compagno da 179,95€. Certificato IP68/IP69K e conforme agli standard militari, resiste a qualsiasi avventura!

DOOGEE Blade 20 Pro, chi dovrebbe acquistarlo?

Il DOOGEE Blade 20 Pro è la scelta ideale per chi lavora in ambienti difficili e necessita di uno smartphone che resista a tutto. Con le certificazioni IP68/IP69K e MIL-STD-810H, questo rugged phone vi accompagnerà in cantieri, avventure outdoor e spedizioni in condizioni estreme senza temere urti, polvere o immersioni. La batteria da 11800mAh garantisce un'autonomia eccezionale, perfetta per operai, tecnici sul campo, addetti alla sicurezza e appassionati di trekking che non possono permettersi di rimanere senza telefono durante lunghe giornate lavorative. La fotocamera con visione notturna da 20MP si rivela preziosa per chi opera in contesti con scarsa illuminazione o per attività di sorveglianza.

Con 24GB di RAM e 256GB di storage espandibile, questo dispositivo soddisfa anche le esigenze di chi necessita di prestazioni fluide e spazio abbondante per documenti, foto e app professionali. Il sistema Android 15 e il processore Octa-Core garantiscono multitasking efficiente, mentre NFC e Google Pay rendono pratici i pagamenti digitali anche in ambienti di lavoro dove maneggiare contanti sarebbe scomodo. Lo schermo da 6.6" a 90Hz offre una visualizzazione ottimale per consultare planimetrie, mappe GPS o istruzioni operative. A 179,95€ con il 25% di sconto, rappresenta un investimento intelligente per professionisti e avventurieri che cercano robustezza e funzionalità avanzate in un unico dispositivo indistruttibile.

