Le Corsair VOID v2 MAX Wireless Bluetooth sono ora in offerta su Amazon a un prezzo davvero interessante. Queste cuffie gaming di alta qualità, compatibili con Xbox, PC e PlayStation, passano da 139,99€ a 109,99€, permettendovi di risparmiare ben il 21%. Dotate di connessione wireless 2,4 GHz e Bluetooth simultanea, supporto Dolby Atmos e un'autonomia straordinaria di 70 ore, rappresentano un'opportunità eccellente a 109,99€ per chi cerca un headset versatile e performante senza compromessi sulla qualità audio.

Corsair VOID v2 MAX, chi dovrebbe acquistarlo?

Le Corsair VOID v2 MAX Wireless rappresentano la scelta ideale per i giocatori multipiattaforma che desiderano una soluzione audio versatile e di alta qualità. Grazie alla doppia connettività simultanea 2,4 GHz e Bluetooth, queste cuffie si rivolgono a chi gioca su Xbox, PlayStation e PC ma vuole anche restare connesso al proprio smartphone per musica e chiamate senza dover cambiare dispositivo. L'integrazione del Dolby Atmos e i driver da 50mm le rendono perfette per gli appassionati di giochi competitivi e immersivi, dove ogni dettaglio audio può fare la differenza tra vittoria e sconfitta.

Con un'autonomia eccezionale di 70 ore e la ricarica rapida che garantisce 6 ore di utilizzo in soli 15 minuti, queste cuffie soddisfano le esigenze di chi passa lunghe sessioni davanti allo schermo senza voler interrompere il gioco per ricaricare. Il controllo on-ear del bilanciamento gioco/chat si rivela particolarmente utile per i team player che necessitano di regolare rapidamente il volume della squadra rispetto agli effetti di gioco. A 109,99€ invece di 139,99€, rappresentano un investimento intelligente per chi cerca comfort, qualità audio professionale e massima flessibilità in un unico prodotto.

Le Corsair VOID v2 MAX Wireless sono cuffie gaming di alta qualità che offrono doppia connettività simultanea 2,4 GHz e Bluetooth, permettendovi di giocare su Xbox, PlayStation e PC mentre ricevete chiamate o ascoltate musica. Dotate di driver da 50mm personalizzati e audio spaziale Dolby Atmos, garantiscono un'esperienza sonora immersiva con precisione direzionale eccezionale. L'autonomia è straordinaria: fino a 70 ore di utilizzo continuo, con ricarica rapida di 15 minuti per 6 ore aggiuntive.

