TIDAL è diventata improvvisamente la miglior app di streaming musicale

TIDAL, popolare servizio di streaming conosciuto per offrire brani in altissima qualità, si sta preparando a una rivoluzione: l’azienda ha annunciato che eliminerà gli attuali piani HiFi e HiFi Plus in favore del nuovo piano “Tidal”, che offrirà gli stessi vantaggi del piano HiFi Plus alla metà del prezzo.

Il nuovo piano Tidal, infatti, costerà 10,99 dollari al mese (attualmente non conosciamo il prezzo in euro) e garantirà una qualità audio fino a 24 bit, 192KHz, inoltre includerà HiRes FLAC, Dolby Atmos e Sony 360 Reality Audio.

In concomitanza con l’annuncio, la società ha voluto rilasciato una dichiarazione per rassicurare gli artisti, che non subiranno conseguente legate a questo importante taglio di prezzo:

Questa decisione è stata presa dopo un'attenta considerazione delle esigenze dei consumatori, dei nostri prezzi attuali e del nostro impegno a lungo termine nei confronti degli artisti. Il nuovo livello di abbonamento singolo a TIDAL è in linea con lo standard del settore, che prevede la disponibilità di formati audio premium a un prezzo più basso, e i pagamenti agli artisti continueranno ad allinearsi agli accordi con i detentori dei diritti.

Con questo cambiamento, la competizione con Spotify e gli altri servizi di streaming musicale si fa decisamente più accesa e TIDAL potrebbe essere diventata improvvisamente la miglior app di streaming musicale sul mercato: gli utenti possono accedere a musica in qualità superiore allo stesso prezzo, un fattore che gli appassionati di audio terranno sicuramente in forte considerazione.

Il nuovo piano di abbonamento di TIDAL potrebbe quindi far aumentare di molto gli utenti della piattaforma, ma in fin dei conti, è proprio questo il motivo per cui la piattaforma ha deciso di dare una svolta alla propria strategia, praticamente dimezzando il prezzo dell’abbonamento.

Immagine di copertina: simpson33