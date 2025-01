TikTok è di nuovo online negli USA e vissero tutti felici e contenti

TikTok ha annunciato di essere in procinto di ripristinare il servizio negli Stati Uniti dopo un'interruzione di 14 ore. L'app, popolare tra i giovani e le aziende per la condivisione di brevi video, era stata bloccata alla mezzanotte di oggi negli USA in seguito all'entrata in vigore di un divieto federale.

La decisione di riattivare il servizio arriva dopo che il presidente eletto Donald Trump ha dichiarato che emetterà un ordine esecutivo per estendere il periodo prima dell'applicazione delle restrizioni previste dalla legge. TikTok ha ringraziato Trump per aver fornito "la necessaria chiarezza e rassicurazione" ai suoi fornitori di servizi, garantendo che non subiranno sanzioni per continuare a offrire l'app agli utenti americani.

TikTok ringrazia Trump per aver scongiurato il blocco dell'app

L'interruzione del servizio aveva sollevato preoccupazioni sulla libertà di espressione e sulla censura arbitraria. TikTok ha affermato che collaborerà con Trump per trovare una "soluzione a lungo termine" che consenta all'app di rimanere operativa negli Stati Uniti.

La vicenda mette in luce le tensioni tra le preoccupazioni per la sicurezza nazionale e la tutela della libertà di espressione online. Il divieto federale era stato motivato da timori sulla gestione dei dati degli utenti americani da parte della società cinese ByteDance, proprietaria di TikTok.

Nonostante la ripresa del servizio, resta incerto il futuro a lungo termine di TikTok negli Stati Uniti. Trump ha ventilato la possibilità che gli USA acquisiscano una quota del 50% in una joint venture che gestirebbe l'app, dichiarando: "Senza l'approvazione USA, non ci sarebbe TikTok. Con la nostra approvazione, vale centinaia di miliardi di dollari, forse trilioni".

Tuttavia, non è chiaro come si possa concretizzare legalmente questa proposta. La legge attuale concede al presidente la facoltà di posticipare il divieto di 90 giorni, ma solo in presenza di "progressi significativi" verso una potenziale vendita dell'app.

Al momento, Apple e Google non sembrano coinvolte nell'accordo per ripristinare TikTok. L'app risulta ancora non disponibile sull'App Store e sul Play Store, i principali canali di distribuzione per dispositivi mobili, ma dovrebbero tornare online nelle prossime ore o, al massimo, alla mezzanotte di domani.

Foto di SAM-RIZ44 da Pixabay

L'amministrazione Biden, che aveva precedentemente dichiarato che non avrebbe fatto rispettare il divieto, ha definito un "espediente" la decisione di TikTok di interrompere il servizio, sostenendo che sia stata una mossa di Bytedance per generare clamore attorno al veto.

Resta da vedere come si evolverà la situazione nelle prossime settimane e quali saranno le implicazioni a lungo termine per TikTok e per il panorama dei social media negli Stati Uniti.