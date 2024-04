Tiktok, ecco quali dati personali raccoglie

TikTok è al centro dell'attenzione in un'audizione al Congresso USA, affrontando delle accuse secondo le quali rappresenta una minaccia per la sicurezza nazionale. Mentre alcuni chiedono a gran voce il divieto dell'app, TikTok si sta preparando a rispondere alle preoccupazioni sulla privacy sollevate da William La Jeunesse.

La società, con la speranza di evitare un divieto su scala nazionale, ha rimarcato che molteplici imprenditori, e influencer, dipendono dall'app per il loro sostentamento.

Tuttavia, con oltre 150 milioni di utenti americani, sorge la domanda su cosa accettino gli utenti quando installano TikTok sui propri dispositivi. Molti di loro hanno davvero letto l'accordo di licenza e l'informativa sulla privacy prima di accettare i termini del servizio?

I dati raccolti da TikTok includono una vasta gamma di informazioni personali, tra cui nome, età, email, numero di telefono e posizione. Inoltre, l'app registra il contenuto dei messaggi inviati e ricevuti, così come testi, immagini e video nella clipboard. Questo solleva preoccupazioni sulla privacy e sulla sicurezza delle informazioni personali degli utenti.

La società ha anche ammesso di raccogliere informazioni sugli acquisti, attività su altri siti web e app, nomi e tipi di file, nonché modelli di tastiera. Ciò ha sollevato parecchi dubbi in merito alla privacy degli utenti e sull'uso che TikTok faccia di tali dati.

Oltre alle informazioni personali, TikTok raccoglie anche identificatori biometrici come impronte facciali e vocali, consentendo all'app di indirizzare contenuti e annunci in base alle abitudini e agli interessi degli utenti. Questo aspetto in particolare ha sollevato parecchie preoccupazioni su una raccolta potenzialmente invasiva, e poco chiara, dei dati degli utenti.

La società ha anche ammesso di utilizzare cookie per raccogliere e analizzare le pagine web più visitate dagli utenti e il loro comportamento online.

Gli esperti di sicurezza informatica statunitensi, però, hanno sottolineato che TikTok non è l'unico social media a raccogliere coì tanti dati degli utenti, ma che è il livello di raccolta di tali dati che è particolarmente preoccupante.

Inoltre, il fatto che i dati di TikTok siano memorizzati negli Stati Uniti e a Singapore, ma si connettano a server in Cina, è la preoccupazione maggiore per il Congresso.

In conclusione, l'audizione al Congresso su TikTok solleva importanti questioni sulla privacy degli utenti e sull'uso etico dei loro dati da parte della società. Mentre TikTok sostiene che gli utenti controllano i dati che l'azienda raccoglie, è chiaro che molte persone potrebbero non essere consapevoli delle implicazioni della loro accettazione dei termini del servizio, dimostrando ancora una volta che certi accordi andrebbero letti realmente prima di sottoscriverli anche solo virtualmente.