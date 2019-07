TikTok, il celebre social network pronto a lanciare un proprio smartphone

Lo smartphone di TikTok sarà realizzato dall'azienda cinese Smartisan, e dovrebbe essere posizionato nella fascia media del mercato.

ByteDance, la compagnia di cui fa parte l’ormai famosissimo social TikTok, ha annunciato di essere al lavoro su un suo smartphone in collaborazione con l’azienda cinese Smartisan Technology (fonte Reuters).

L’azienda produttrice aveva già comunicato di essere al lavoro su un suo smartphone, ed adesso lo sviluppo proseguirà assieme a ByteDance.

Non ci sono informazioni sulle specifiche tecniche, ma sembra improbabile che si tratti di uno smartphone top di gamma: andare a competere in quella fascia contro colossi come Samsung, Apple e Huawei è praticamente impossibile.

Più praticabile l’idea di creare un device di fascia media basato su Android, ma con una personalizzazione software marcata, e dotato di buone fotocamere così da poter sfruttare appieno il social che ormai è diventato il quarto al mondo per numero di utenti attivi, dietro solo a Facebook, YouTube ed Instagram.

Sicuramente lo smartphone sarà pensato per un pubblico giovane e questo potrebbe avere ripercussioni sul design e sulle colorazioni. Inoltre bisogna considerare che Smartisan è un produttore relativamente piccolo quindi bisognerà vedere quanti dispositivi verranno messi in commercio ed in quali paesi.