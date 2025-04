Amazon vuole acquisire TikTok prima del ban del 5 aprile

Amazon sta emergendo all'ultimo minuto come potenziale salvatore della piattaforma social più controversa d'America. Secondo quanto riportato dal New York Times, il colosso dell'e-commerce guidato da Andy Jassy avrebbe presentato un'offerta per rilevare interamente l'app di video brevi, aggiungendo un colpo di scena inaspettato alla saga che tiene con il fiato sospeso milioni di utenti americani. La mossa arriva mentre l'orologio continua inesorabilmente a correre verso il 5 aprile, data limite entro cui ByteDance, l'attuale proprietaria cinese, dovrà cedere TikTok a un'entità statunitense per evitarne il bando completo dal mercato americano.

La vicenda si è progressivamente complicata negli ultimi mesi, trasformandosi in un intricato puzzle geopolitico. Inizialmente, il bando era previsto per il 19 gennaio 2025, ma successivamente il presidente Trump ha concesso una proroga, spostando la scadenza all'imminente 5 aprile. Nonostante il tempo supplementare, ByteDance sembra ancora lontana dal raggiungere un accordo soddisfacente, con le trattative che procedono a rilento e tra molte incertezze.

Fonti vicine alla questione riferiscono che, nonostante la serietà dell'offerta di Amazon, ByteDance non starebbe considerando la proposta con particolare entusiasmo. I dettagli economici dell'operazione rimangono ancora avvolti nel mistero, ma l'intervento di un gigante tecnologico del calibro di Amazon potrebbe potenzialmente modificare gli equilibri in gioco.

Prima dell'inattesa mossa di Amazon, diverse aziende americane avevano già manifestato interesse per l'acquisizione, senza però che nessuna proposta si concretizzasse in un accordo definitivo. La complessità dell'operazione non risiede solo nell'aspetto economico – TikTok è valutata diverse decine di miliardi di dollari – ma anche nelle implicazioni tecnologiche e normative che un'eventuale acquisizione comporterebbe.

Trump, dal canto suo, ha recentemente dichiarato di essere fiducioso che un accordo verrà raggiunto prima della scadenza del 5 aprile. Il presidente ha anche lasciato intendere la possibilità di concedere un'ulteriore proroga qualora le trattative fossero a buon punto ma necessitassero di tempo supplementare per essere finalizzate.

L'interesse di Amazon per TikTok non sorprende completamente gli analisti del settore. L'acquisizione della popolare piattaforma social potrebbe rappresentare per il gigante dell'e-commerce un'opportunità strategica per espandere la propria presenza nel settore dell'intrattenimento digitale e dei social media, diversificando ulteriormente il proprio business oltre il commercio online e i servizi cloud.

Il New York Times cita tre fonti anonime a conoscenza dell'offerta, specificando che si tratterebbe di una proposta per l'acquisizione totale della piattaforma, non limitata alle sole operazioni statunitensi. Un elemento questo che potrebbe ulteriormente complicare le trattative, considerando le diverse legislazioni che regolano l'operatività di TikTok nei vari paesi.

La questione TikTok ha assunto negli anni una dimensione che va ben oltre il semplice business, trasformandosi in un caso emblematico delle tensioni tecnologiche e geopolitiche tra Stati Uniti e Cina. Le preoccupazioni americane riguardano principalmente la sicurezza dei dati degli utenti e la possibilità che questi possano essere accessibili al governo cinese attraverso ByteDance, un timore che l'azienda ha sempre respinto con fermezza.

Con l'avvicinarsi della scadenza del 5 aprile, resta da vedere se l'offerta di Amazon rappresenterà la soluzione al complesso puzzle di TikTok o se si rivelerà solo l'ennesimo capitolo di una saga destinata a protrarsi ulteriormente. Nel frattempo, milioni di creator e utenti americani attendono con apprensione sviluppi che potrebbero radicalmente cambiare il panorama dei social media negli Stati Uniti.