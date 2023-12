TikTok si appresta a entrare nel settore della musica Lossless

TikTok Music sta valutando l'introduzione di un'opzione audio lossless, suggerita da nuovi dettagli del codice dell'app. Questo potrebbe fare del servizio di streaming musicale di TikTok una scelta più competitiva nel panorama dell'audio di alta qualità. Tuttavia, rimane incerto se questa opzione sarà inclusa negli abbonamenti attuali o richiederà un costo aggiuntivo.

Il supporto per l'audio lossless è una caratteristica fondamentale per gli audiofili e può essere un forte punto di attrazione per i servizi musicali. Ad esempio, Apple Music e Tidal offrono versioni lossless di tutte le tracce presenti nei loro cataloghi, un dettaglio che ha permesso, specialmente al servizio "Made in Cupertino", di imporsi rapidamente fra gli appassionati di musica.

Secondo quanto riportato da Android Authority, TikTok Music potrebbe presto unirsi a queste piattaforme, seppur permangono dei forti dubbi in merito alla tempistica con cui l'azienda ha deciso di entrare nel settore.

Un'analisi dettagliata dell'APK, un metodo che permette di analizzare il codice di un'app in fase di sviluppo, ha rivelato diverse stringhe che indicano la presenza di uno streaming lossless all'interno di TikTok Music.

Tuttavia, non è ancora chiaro quante canzoni saranno offerte in questo formato, la frequenza con cui gli utenti riceveranno avvisi sulle opzioni lossless e, soprattutto, se ci saranno costi aggiuntivi per gli utenti.

Un aspetto importante della possibile introduzione di uno streaming lossless è il consumo di dati durante l'ascolto. Si prevede, almeno da quanto emerso dal codice presente nell'APK, che TikTok Music consentirà agli utenti di scegliere la qualità dell'audio in base al tipo di connessione a internet utilizzata, offrendo impostazioni specifiche per la connessione cellulare e per quella via Wi-Fi.

Al momento, non ci sono informazioni sui costi associati a questa nuova funzionalità. TikTok Music è attualmente disponibile solo in determinate regioni del mondo, offrendo piani che variano dai $8,99 al mese per l'abbonamento individuale ai $18,99 per l'account famiglia.

Nessuno di questi piani ha costi aggiuntivi e comprendono vantaggi come l'ascolto senza pubblicità, il download delle canzoni per l'ascolto offline e raccomandazioni personalizzate.

È plausibile che TikTok Music includa lo streaming lossless nei piani attuali, seguendo il modello di Apple Music. Tuttavia, potrebbe anche essere introdotto un nuovo piano premium per l'accesso a questa funzionalità.

Al momento, il leader dello streaming musicale, Spotify, non offre ancora lo streaming lossless nonostante l'annuncio di un abbonamento premium "HiFi" tre anni fa.

Se TikTok Music dovesse implementare presto questa funzionalità, potrebbe superare Spotify nel fornire un'esperienza di ascolto di alta qualità, almeno in quei mercati dove il servizio ha già guadagnato terreno.