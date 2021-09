TikTok, solo 40 minuti al giorno per gli under 14 in Cina

La società alle spalle della popolare app TikTok, ByteDance, ha annunciato che la versione cinese del social sarà limitata nel tempo per tutti gli utenti minori di 14 anni. Non solo, l’app sarà accessibile solamente in determinate fasce orarie.

La versione cinese del popolare social network dedicato ai brevi video TikTok, chiamata Douyin nel Paese orientale, sarà da ora limitata per gli utenti che non hanno ancora superato i 14 anni di età. A comunicarlo è la stessa ByteDance in un post sul proprio blog ufficiale.

La “modalità giovani” si allinea con le precedenti limitazioni imposte dal governo cinese per l’utilizzo dei videogiochi da parte dei più piccoli. I minori di 14 anni potranno utilizzare Douyin solamente per 40 minuti al giorno e solamente nella fascia oraria compresa tra le 6:00 e le 10:00 del mattino, al di fuori di questa finestra temporale l’app rimarrà bloccata.

Queste nuove regole verranno automaticamente applicate a tutti gli utenti i cui nome e età sono stati verificati, l’azienda incoraggia quindi i genitori a completare assieme ai figli la verifica dell’identità sul social o attivare la modalità giovani quando richiesto dall’app.

Il governo cinese si è recentemente concentrato sulla riduzione della quantità di tempo che gli adolescenti trascorrono online, attività considerata dannosa. Il mese scorso, la National Press and Publication Administration ha annunciato nuove regole, le quali limitano i cittadini cinesi sotto i 18 anni nel giocare online solo il venerdì, il fine settimana e durante le vacanze, nella fascia oraria compresa tra le 20:00 e le 21:00.

Le autorità hanno consigliato alle aziende videoludiche e alle piattaforme come Douyin di utilizzare l’identificazione con il nome reale per tutti i suoi utenti. Il processo richiede agli utenti di fornire un numero di telefono e altri dati identificativi per accedere alle piattaforme online.

ByteDance ha inoltre affermato che tra i contenuti disponibili per gli utenti in “modalità giovani” verrà ora incluso materiale educativo come “interessanti esperimenti scientifici popolari, mostre in musei e gallerie, bellissimi paesaggi in tutto il Paese, lezioni di storia e così via“.