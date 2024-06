TIM cambia tariffe e annuncia un aumento di 1,99€ per alcune offerte mobile

TIM ha annunciato una nuova rimodulazione che comporterà un incremento di 1,99 euro al mese per alcuni utenti della rete mobile, a partire dal 6 luglio. Pur non avendo ancora comunicato di preciso quali saranno le offerte oggetto del rincaro, per mitigare l'impatto dell'aumento l'operatore offrirà gratuitamente un extra di 50GB al mese o l'accesso alla tecnologia 5G.

I clienti che non desiderano accettare il rincaro, hanno la possibilità di optare per un'offerta alternativa che mantiene il costo originale e aggiunge 2GB in più rispetto alla loro attuale tariffa.

Gli utenti che invece sono interessati ad arricchire l'offerta pagando un extra riceveranno un avviso personalizzato e potranno attivare i 50GB extra inviando un SMS al 40916 con il testo "50GIGA ON". Per chi preferisce abilitare il 5G, è necessario inviare "5G ON" allo stesso numero.

Naturalmente c'è anche la possibilità di recedere dal contratto contratto senza oneri o penali nei termini qui indicati. Alternativamente, è possibile attivare la sopracitata offerta alternativa che prevede gli stessi costi con 2GB extra inviando un SMS con "CONFERMO ON" al 40916 entro il 30 Giugno 2024.

TIM ha inoltre previsto una procedura per chi decide di recedere definitivamente dal contratto. È necessario compilare il "Modulo di richiesta cessazione ed autocertificazione di possesso linea", disponibile qui, e inviarlo tramite posta all'indirizzo fornito o mediante PEC all'indirizzo recesso_linee_mobili@pec.telecomitalia.it. In alternativa, il cliente può recarsi direttamente in un negozio TIM o contattare il servizio clienti al numero 119.