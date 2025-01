TIM lancia la eSIM senza QR Code per i Samsung Galaxy S25

TIM inaugura una nuova era nella gestione delle SIM digitali con il lancio della eSIM su Samsung Galaxy S25 che si attiva senza l’utilizzo del tradizionale QR Code. Un’innovazione che rende l’attivazione della SIM più semplice, immediata e completamente digitale, ponendo l’operatore come pioniere in Italia.

Fino a oggi, l’attivazione di una eSIM richiedeva l’acquisizione di un QR Code tramite e-mail, da inquadrare con lo smartphone. Ora, con i nuovi modelli Samsung Galaxy S25 (S25, S25+ e S25 Ultra) acquistati nei negozi TIM, l’attivazione avviene automaticamente con un semplice click grazie alla notifica ricevuta direttamente sul dispositivo. Un sistema che elimina il passaggio del QR Code, semplificando ulteriormente l’esperienza dell’utente e accelerando il processo di attivazione.

Questa innovazione si basa sullo standard tecnico GSMA ‘eSIM Discovery’, che permette di associare il codice eID della eSIM al numero del cliente, rendendo la SIM immediatamente pronta per l’uso. Una vera e propria rivoluzione nell’approccio all’utilizzo delle eSIM, che si allinea con il trend di digitalizzazione e semplificazione dei servizi mobili.

La nuova funzionalità rappresenta un passo significativo anche sul fronte dell’ambiente. L’attivazione digitale senza l’uso del QR Code contribuisce a ridurre l’impatto ambientale legato alla produzione e distribuzione di carte SIM fisiche, promuovendo un ecosistema sempre più sostenibile. L’azienda ha già annunciato che questa funzionalità verrà estesa a breve anche ad altri dispositivi compatibili, con l’intento di migliorare ulteriormente l’esperienza utente e rafforzare la sua presenza nel panorama dell’innovazione mobile.

Tuttavia, l’attivazione tramite QR Code rimane disponibile per gli acquisti online o per altri dispositivi nei negozi TIM, offrendo così flessibilità e diverse opzioni a seconda delle preferenze dei clienti.

In occasione del lancio, TIM offre una promozione esclusiva sui nuovi Samsung Galaxy S25, con prezzi che partono da metà del valore iniziale grazie al piano di finanziamento TIMFin. I clienti potranno acquistare uno degli ultimi modelli della serie S25 con rate mensili a partire da 15 euro al mese, senza interessi e senza anticipo, scegliendo tra piani di 24 o 30 mesi. Inoltre, chi decide di optare per un modello con il doppio di memoria, potrà pagarlo al medesimo prezzo. La proposta diventa ancora più vantaggiosa con l’opzione TIM Rivaluta, che riduce ulteriormente l’importo delle rate a 6 euro al mese in caso di riconsegna di uno smartphone usato.

Questa novità si inserisce perfettamente nel modello di servizio proposto da TIM, che con il suo approccio "Digital with Human Touch" mira a combinare le potenzialità del digitale con l’importanza della presenza capillare dei negozi sul territorio. I clienti non solo possono approfittare di una tecnologia all'avanguardia, ma anche della consulenza e del supporto di esperti TIM nelle numerose filiali sparpagliate in tutta Italia.

I nuovi smartphone sono già disponibili per l’acquisto online, con consegna gratuita direttamente a casa, mentre i negozi TIM inizieranno a riceverli verso la fine del mese di gennaio.

Con questo passo, TIM conferma il suo ruolo di leader nell’innovazione mobile e nella digitalizzazione, portando i suoi clienti verso un futuro più semplice e sostenibile.