TIM su Google Nest: arriva Music e le chiamate anche da rete fissa

TIM ha annunciato l’arrivo di nuovi servizi sui dispositivi smart di Google. Dopo aver dato la possibilità di effettuare e gestire chiamate da rete mobile, l’operatore telefonico ha esteso il servizio ‘TIM Voce Smart con Google‘ a chi ha a casa una linea fissa TIM. A questo si aggiunge l’arrivo sui prodotti intelligenti del colosso di Mountain View di TIMMUSIC, la piattaforma dedicata alla musica in streaming.

Il servizio gratuito ‘TIM Voce Smart con Google’, in esclusiva per i clienti con una connessione fibra, consente di effettuare e ricevere chiamate attraverso gli smart speaker e display di Google utilizzando il proprio numero di rete fissa. Per sfruttare la funzione, è sufficiente associare a Nest Mini o Nest Hub la linea di casa e avviare una telefonata verso numeri fissi e mobile attraverso un semplice comando vocale del tipo “Hey Google, chiama mamma” oppure “Hey Google, rispondi alla chiamata”. La configurazione deve avvenire a partire dall’app Google Home.

Discorso analogo per TIMMUSIC. Bisognerà creare l’account attraverso l’app di Big-G e godersi le proprie canzoni preferite direttamente dagli smart speaker e display di Google. Il servizio è gratuito per tre mesi se si sceglie TIM e un dispositivo Google Nest Mini o Nest Hub. Tutte le informazioni sono disponibili sul sito ufficiale dell’operatore.