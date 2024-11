Tra quanto sarà carico il tuo iPhone? iOS 18.2 potrà dirtelo

Il nuovo aggiornamento iOS 18.2, attualmente in fase beta, introdurrà una funzionalità molto attesa dagli utenti iPhone: la possibilità di visualizzare il tempo rimanente per completare la ricarica del dispositivo.

Questo dettaglio è stato scoperto nel codice della seconda beta di iOS 18.2, rilasciata di recente agli sviluppatori. La novità offre una stima del tempo necessario per raggiungere l'80% di carica. Il sistema si baserà su un nuovo framework denominato "BatteryIntelligence", che calcolerà il tempo stimato di ricarica in base all'energia ricevuta dal dispositivo.

Gli utenti potranno inoltre scegliere di ricevere notifiche che indicano quanto tempo manca affinché la batteria raggiunga il 80% della carica. Sebbene la funzione sia stata trovata nel codice sorgente dell'ultima versione beta di iOS 18.2, al momento risulta disabilitata e non completata, suggerendo che Apple stia ancora lavorando su di essa e potrebbe rendere disponibile l'opzione in un futuro aggiornamento del software.

L'aggiornamento include inoltre nuove opzioni per l'app "Find My", che permetteranno di localizzare oggetti smarriti con maggiore facilità, e migliorie nel Camera Control per iPhone 16, come il blocco di messa a fuoco ed esposizione.

Con la promessa di un rilascio pubblico previsto per dicembre, iOS 18.2 è destinato a migliorare significativamente l'esperienza utente degli iPhone, confermando l'attenzione di Apple verso l'innovazione e la soddisfazione del cliente.

La continua evoluzione della tecnologia degli smartphone ha portato a significativi avanzamenti nelle funzionalità di gestione della batteria. L'attenzione degli sviluppatori non è soltanto rivolta ad aumentare la capacità delle batterie ma anche a migliorare l'esperienza utente attraverso funzionalità che permettano di monitorare e gestire meglio l'energia del dispositivo.

Gli smartphone Android mostrano questo genere di informazione da molto tempo

Storicamente, i primi smartphone non offrivano molte indicazioni sullo stato della batteria. Gli utenti dovevano, spesso, affidarsi a un semplice indicatore di carica che non forniva informazioni dettagliate sul tempo di ricarica rimanente o sulla durata effettiva della batteria. Con il passare degli anni, i progressi nel campo delle batterie agli ioni di litio e delle tecnologie di gestione dell'energia hanno consentito di introdurre funzioni più sofisticate.

L'inserimento della stima del tempo di ricarica, come quella annunciata per iOS 18.2, è un esempio di come la tecnologia sia avanzata nel tentativo di fornire agli utenti un controllo più granulare e una maggiore trasparenza sull'uso dei loro dispositivi.

La tecnologia per la stima del tempo di ricarica della batteria si basa su algoritmi complessi che considerano variabili come la temperatura del dispositivo, il ciclo di vita della batteria e la corrente di carica. Questi sistemi sono il frutto di anni di ricerca e sviluppo nel campo dell'elettronica e dell'informatica applicata.