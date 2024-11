Basta scuse per i bagagli smarriti, compagnie aeree potranno vedere i vostri AirTag

Apple rilascerà un nuovo aggiornamento per la sua app Find My che permetterà agli utenti di condividere temporaneamente la posizione di un AirTag smarrito con "una compagnia aerea o una persona di fiducia". Questa funzionalità, rivelata durante i test della seconda versione beta di iOS 18.2, aspira a facilitare il ritrovamento di bagagli persi, specialmente in aeroporto.

La nuova opzione "Condividi pozione oggetto" consente di creare un link condivisibile con chiunque, e non solo con i contatti fidati. Su dispositivi Apple, il link aprirà direttamente l'app Find My, mostrando la localizzazione dell'oggetto marcato con AirTag.

Per gli utenti che utilizzano dispositivi non Apple, il link aprirà una pagina web che visualizza la mappa con l'ultima posizione nota dell'oggetto. Il link generato resterà attivo per una settimana o fino al ritrovamento dell'oggetto smarrito. È inoltre possibile monitorare quante persone hanno visitato il link e condividere informazioni di contatto aggiuntive, come numero di telefono ed email, per facilitare la restituzione degli oggetti smarriti.

Una funzionalità pensata per massimizzare le possibilità di recupero di oggetti smarriti

Introdotta a settembre 2023, Apple aveva già presentato l'opzione per condividere la localizzazione di un AirTag continuamente con fino a cinque persone, permettendo a famiglie intere di tenere traccia di animali domestici, veicoli o altri oggetti condivisi.

Con l'ultima aggiunta all'app Find My, la funzionalità si estende significativamente, rendendo la localizzazione di oggetti smarriti più accessibile anche per coloro che non possiedono dispositivi Apple, e semplificando il processo di recupero senza la necessità di revocare manualmente l'accesso alla localizzazione una volta che l'oggetto è stato ritrovato.