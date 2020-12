TrenDevice apre uno store fisico a Milano

TrenDevice, uno dei principali player italiani nell’economia circolare, attivo nel settore del ricondizionamento di prodotti hi-tech di fascia alta, punta sulla ripartenza di Milano con l’apertura del primo store fisico.

Il Covid non ferma la corsa di TrenDevice: a poco più di un mese dallo sbarco in Borsa, l’ormai celebre azienda di prodotti ricondizionati ha inaugurato il primo punto vendita nella centralissima via Bernardino Luini, a due passi dall’Università Cattolica del Sacro Cuore.

In store sarà possibile visionare, in totale sicurezza, l’intera gamma di prodotti ricondizionati trattati dall’azienda: dagli iPhone agli iPad, dalle AirPods ai Samsung Galaxy, fino alle PS4. Non solo: potrete vendere il vostro usato con il servizio di instant buy oppure permutarlo ed ottenere uno sconto immediato sull’acquisto di un altro prodotto.

E per chi è già cliente, il TrenDevice Store è il porto sicuro in cui approdare per ricevere assistenza post-vendita per ogni evenienza.

A dicembre, il punto vendita è aperto 7 giorni su 7 con orario continuato. Maggiori informazioni in questa pagina.

TrenDevice S.p.A. è una società quotata sul mercato AIM Italia di Borsa Italiana. Dal 2013 opera nel settore dell’economia circolare dando nuova vita a dispositivi hi-tech di fascia alta, reimettendoli sul mercato con garanzia di 12 mesi e prezzi fino al 30% più vantaggiosi rispetto al nuovo. Sono già oltre 60.000 i prodotti ricondizionati nei laboratori TrenDevice, che opera sul mercato anche come instant buyer sia per privati che aziende, offrendo un’alternativa sostenibile, green e vantaggiosa nell’elettronica di consumo.