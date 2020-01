Trump attacca Apple: “Si è rifiutata di sbloccare gli iPhone di criminali”

Nuovo scontro tra gli Stati Uniti e Apple circa lo sblocco degli iPhone di criminali. L’attacco questa volta arriva direttamente dal Presidente degli Stati Unti, Donald Trump, che su Twitter ha dichiarato che la società di Cupertino “si sta rifiutando di sbloccare i dispositivi utilizzati da assassini, criminali e altri elementi pericolosi”. È solo l’ultimo di una serie di scontri sulla questione tra la Casa Bianca e il colosso californiano.

La vicenda che sta facendo discutere in questi giorni riguarda le indagini sulla sparatoria del 6 dicembre avvenuta alla base militare di Pensacola, in Florida, in cui sono morti tre ufficiali militari. L’atto è stato considerato di natura terroristica. Per portare avanti le indagini, il procuratore generale USA William Barr ha chiesto ad Apple di avere accesso all’iPhone dell’attentatore ma – stando a quanto dichiarato – la società non sarebbe stata di aiuto.

We are helping Apple all of the time on TRADE and so many other issues, and yet they refuse to unlock phones used by killers, drug dealers and other violent criminal elements. They will have to step up to the plate and help our great Country, NOW! MAKE AMERICA GREAT AGAIN.

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 14, 2020