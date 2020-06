Twitter, 280 caratteri sono pochi? Ora, ci sono i tweet vocali

280 caratteri sono pochi? Ci pensano i tweet vocali a continuare il discorso. Twitter, infatti, ha appena annunciato una nuova funzione che consente agli utenti di poter registrare la propria voce da allegare al proprio post. Per il momento, la funzione è disponibile solo per alcuni utenti iOS ma raggiungerà tutti gli altri nel corso delle prossime settimane. Purtroppo, non sappiamo quando sarà utilizzabile anche sugli smartphone Android.

You can Tweet a Tweet. But now you can Tweet your voice!

Rolling out today on iOS, you can now record and Tweet with audio. pic.twitter.com/jezRmh1dkD

— Twitter (@Twitter) June 17, 2020