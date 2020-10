Twitter, i tweet vocali di espandono su iOS: nel 2021 per Android

Annunciata nel mese di giugno, la funzione di tweet vocali si estende a più utenti iOS. Inizialmente, Twitter l’aveva resa disponibile solamente per un ristretto numero di utenti possessori di iPhone ma oggi – sulla stessa piattaforma – annuncia la sua espansione. E per Android? La società dichiara di essere al lavoro ma che bisognerà attendere il 2021.

Il funzionamento è molto semplice. È sufficiente aprire la sezione dedicata ai nuovi post, cliccare sull’icona delle onde sonore e iniziare a registrare. Come per i tweet scritti, anche in questo caso c’è un limite: 140 secondi. È comunque possibile continuare a parlare oltre questo tempo, ma il sistema spezzetterà automaticamente l’audio creando una discussione. Una volta terminato, bisognerà ovviamente cliccare sul pulsante “Fine”. L’immagine del profilo verrà visualizzata come immagine statica sulla clip audio.

We’re rolling out voice Tweets to more of you on iOS so we can keep learning about how people use audio.

Since introducing the feature in June, we've taken your feedback seriously and are working to have transcription available to make voice Tweets more accessible. (1/2)

— Twitter Support (@TwitterSupport) September 29, 2020