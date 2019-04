Twitter, la dark mode sbarca su iOS

Lights Out è la nuova dark mode di Twitter che sfrutta il nero come colore di base. Per ora è disponibile solo per i dispositivi iOS. Presto su Android e sulla versione Web.

Si chiama Lights Out ed è la nuova dark mode di Twitter che attiva il tema scuro per l’applicazione sui dispositivi iOS. Ad annunciarlo è la stessa azienda attraverso un tweet pubblicato sul social network. Una sorta di modalità notturna – denominata Dim – era già disponibile a partire dal 2016 ma utilizzava una tonalità più scura di blu che creava fastidio agli occhi e non migliorava la situazione dal punto di vista del consumo energetico.

La nuova funzionalità, invece, utilizza il nero come colore di base ed è pensata proprio per i pannelli con neri perfetti, come i display OLED che troviamo sugli iPhone. Twitter afferma che con Lights Out i pixel restano spenti e non viene emessa nessuna luce. In questo modo, i vantaggi sono principalmente due: risparmio energetico e minore affaticamento della vista. Per attivarla, basterà recarsi nelle Impostazioni, da lì entrare nella sezione Privacy, cliccare su Display e Audio e – infine – su Modalità Notturna. A questo punto, si può scegliere quale delle due opzioni scegliere (Dim o Lights Out).

It was dark. You asked for darker! Swipe right to check out our new dark mode. Rolling out today. pic.twitter.com/6MEACKRK9K — Twitter (@Twitter) March 28, 2019

Inoltre, l’utente può anche decidere di far abilitare automaticamente la funzione quando cala la sera e farla disattivare all’alba. Si tratta di un’opzione disponibile su Android già dal 2017 e che ora comincia a diffondersi. Ovviamente per poter sfruttare le ultime novità, è necessario aggiornare l’app all’ultima versione.

La nuova dark mode è già disponibile ma – come detto in apertura – solo per i dispositivi iOS, almeno per il momento. Twitter, però, assicura che sono già a lavoro per portarla sia su Android che sulla versione Web. Non è da escludere che possa arrivare nel corso delle prossime settimane. D’altronde, si tratta di una funzionalità molto richiesta dagli utenti soprattutto per la volontà di voler ridurre il più possibile il consumo energetico della batteria.