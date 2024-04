Gli smartphone con Android 15 avranno anche la ricarica NFC, pare

La tecnologia NFC (Near-field communication), comunemente utilizzata per pagamenti senza contatto o condivisione di contenuti tra telefoni, potrebbe avere un nuovo utilizzo con Android 15: la ricarica.

Android Authority ha scoperto, infatti, una funzione di ricarica NFC nella versione beta di Android 15, denominata 'NfcCharging' 1.0.0.

Questa novità potrebbe portare la ricarica wireless anche ai dispositivi più economici, poiché l'NFC è presente in quasi tutti i telefoni, anche se a differenza della ricarica Qi, che è più comune nei dispositivi premium, la ricarica NFC offre prestazioni inferiori, con soli 1W di potenza. Questa modalità sarebbe lenta rispetto ai caricabatterie wireless convenzionali, richiedendo circa cinque ore per caricare completamente una batteria da 5.000 mAh. Tuttavia, può rappresentare comunque un'opzione utile in caso di emergenza.

"potrebbe persino sostituire la ricarica Qi"

La ricarica NFC potrebbe essere particolarmente utile per dispositivi più piccoli come auricolari e smartwatch, che richiedono meno potenza e hanno batterie più piccole. L'implementazione di questa tecnologia potrebbe anche portare la ricarica wireless a dispositivi attualmente troppo piccoli per ospitare le antenne della ricarica Qi.

Se la ricarica NFC diventasse uno standard supportato da Android 15 e raggiungesse velocità di ricarica più elevate, potrebbe persino sostituire la ricarica Qi. Ciò potrebbe liberare spazio nei dispositivi, permettendo ad esempio batterie più grandi, miglior raffreddamento o più memoria.

Si prevede che la ricarica NFC potrebbe essere disponibile su Android 15 tra agosto e ottobre 2024, e maggiori dettagli su questa e altre funzionalità saranno probabilmente svelati all'evento Google I/O 2024 il 14 maggio.