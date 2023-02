In occasione del Mobile World Congress 2023 Xiaomi ha presentato al pubblico, insieme alla nuova gamma di smartphone Xiaomi 13, una serie di prodotti AIoT destinati a intrattenimento e mobilità.

La nuova line-up AIoT (AI + Internet of Things) di Xiaomi include gli auricolari TWS Xiaomi Buds 4 Pro, lo smartwatch Xiaomi Watch S1 Pro e lo scooter Xiaomi Electric Scooter 4 Ultra: scopriamo insieme tutte le novità di questi tre dispositivi.

Xiaomi Buds 4 Pro

I nuovi auricolari wireless Xiaomi Buds 4 Pro offrono un’esperienza d’ascolto premium grazie alla tecnologia LDAC firmata Sony, al supporto Hi-Res Audio Wireless e alla connettività dual device.

Gli Xiaomi Buds 4 Pro si distinguono partire dallo stile, grazie alla custodia a capsula e auricolari tenuti al sicuro da un sistema a magneti multipli. Gli auricolari in LSR sono disponibili in tre misure per una vestibilità ottimale, ulteriormente migliorata dalla funzione Intelligent Fit Monitoring.

Con i nuovi Xiaomi Buds 4 Pro anche gli ascoltatori più esigenti potranno godere di un’esperienza immersiva e coinvolgente, grazie alla velocità di trasferimento dati fino a 990kbps e alla profondità di bit fino a 32 bit, a cui si aggiunge la funzionalità di cancellazione attiva del rumore fino a 48dB.

I nuovi Xiaomi Buds 4 Pro sono dotati di audio dimensionale, in grado di rilevare i movimenti della testa dell’utente e regolare di conseguenza il suono, creando una suggestiva esperienza cinematografica surround.

Gli Xiaomi Buds 4 Pro raggiungono ben 38 ore di utilizzo in associazione con la custodia di ricarica, oppure 9 ore di ascolto ininterrotto con una singola ricarica. Non manca inoltre a bordo la ricarica wireless.

Xiaomi Buds 4 Pro sono disponibili da oggi su mi.com e Xiaomi Store Italia nelle colorazioni Star Gold e Space Black.

Xiaomi Buds 4 Pro | 249,99 euro | acquista su mi.com

Xiaomi Watch S1 Pro

Il nuovo smartwatch Xiaomi Watch S1 Pro è il connubio perfetto tra design classico e tecnologia di ultima generazione: il display AMOLED da 1,47 pollici è circondato da una corona girevole e protetto da un vetro in cristallo di zaffiro antigraffio.

Il cinturino è disponibile in due varianti realizzate rispettivamente in pelle e gomma fluorurata intercambiabili tra di loro, mentre l’interfaccia è personalizzabile con più di 100 quadranti.

Oltre alle possibilità estese di personalizzazione, l’interfaccia utente di Xiaomi Watch S1 Pro permette di sincronizzare in tempo reale le notifiche con il vostro dispositivo, in modo ancora più intelligente se lo si appaia a uno smartphone Xiaomi con la funzionalità Pop-up Pairing. Le chiamate via Bluetooth sono sempre chiare e nitide grazie all’altoparlante e all’algoritmo di cancellazione del rumore AI.

Il nuovo Xiaomi Watch S1 Pro tiene traccia di più di 100 diverse modalità di allenamento, inclusi 10 programmi di fitness su misura per i più sportivi. Non mancano funzionalità avanzate di monitoraggio dei dati di salute, tra cui calorie, qualità del sonno, frequenza cardiaca e saturazione di ossigeno nel sangue.

La batteria integrata permette di raggiungere fino a 14 giorni di autonomia, con 2 giorni aggiuntivi guadagnati con soli 10 minuti di ricarica, mentre la ricarica wireless permette di ricaricare completamente il device in 85 minuti.

Il nuovo Xiaomi Watch S1 Pro è disponibile da oggi su mi.com e Xiaomi Store Italia nelle colorazioni Black e Silver.

Xiaomi Watch S1 Pro | 299,99 euro | acquista su mi.com

Xiaomi Electric Scooter 4 Ultra

L’ultima novità AIoT di Xiaomi, il cui arrivo non è previsto almeno per il momento sul mercato italiano, è il monopattino elettrico Xiaomi Electric Scooter 4 Ultra, il primo scooter del brand con sistema a doppia sospensione.

Il nuovo Xiaomi Electric Scooter 4 Ultra presenta un telaio migliorato e un sistema di sospensioni che assicura maggiore visibilità e stabilità anche su superfici irregolari. Le gomme da 10 pollici trattate con Xiaomi DuraGel sono a prova di foratura e autosigillanti, per un’esperienza di guida ancora più sicura e confortevole.