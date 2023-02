Qualche mese fa Xiaomi ha annunciato i top di gamma Xiaomi 13 e 13 Pro in Cina, ma ecco che all’evento MWC 2023 di Barcellona, la nota azienda cinese ha reso pubblica la sua decisione di distribuire i due prodotti flagship anche su territorio europeo e, ovviamente, anche in Italia.

Un po’ a sorpresa ha svelato anche Xiaomi 13 Lite, la versione mid-range più economica. Andiamo quindi a scoprire le caratteristiche tecniche dei tre dispositivi e soprattutto le principali differenze tra la versione “base” e quella Pro.

Una prima sostanziale differenza tra i due smartphone flagship svelati all’MWC, è il display. Infatti, nella versione “normale” troviamo una risoluzione di 1080 x 2400 pixel mentre nel modello Pro ne troviamo una di 1440 x 3200 pixel.

Un’altra caratteristica che differenzia i due prodotti è la batteria. Nel primo modello abbiamo una batteria da 4.500 mAh con ricarica turbo via cavo da 67W e ricarica turbo wireless da 50W. Mentre nel Pro troviamo una buonissima batteria da 4.820 mAh con una ricarica ultra-rapida da 120W via cavo, in grado di ricaricare al 100% in soli 19 minuti, accompagnata da una ricarica wireless da 50W.

Xiaomi 13

Inoltre, anche per quanto riguarda le dimensioni ci sono delle differenze importanti, infatti il modello Pro è decisamente più ingombrante, essendo sia più lungo che largo che spesso rispetto all’altra versione. Mantengono però entrambi un aspetto minimalista e molto elegante.

Xiaomi 13 Pro

Ad ogni modo, i due modelli si somigliano in realtà sotto numerosi aspetti, come il sistema operativo (entrambi con Android 13 e MIUI 14), l’eccellente processore Snapdragon 8 Gen 2 Qualcomm e anche sulla componente fotografica (meglio quella del Pro ma non di molto), ma la versione Pro ha sempre quel qualcosa in più che forse basterà per attirare maggiore clientela, visto che stiamo parlando di prodotti di fascia alta che puntano tutto sulla qualità.

Con l’acquisto di Xiaomi 13 o 13 Pro, verrà offerto gratuitamente un periodo di prova di 6 mesi di Google One, con 2TB di spazio di archiviazione e tutte le funzionalità extra di editing tramite Google Foto come Magic Eraser!

Xiaomi 13 Lite

Come anticipato, durante l’evento è stato presentato anche Xiaomi 13 Lite, la versione più leggera ed economica della serie Xiaomi 13 con tanto di Dynamic Island.

Questa versione è pensata maggiormente per un pubblico giovane e per l’utilizzo dei social, infatti lo smartphone è dotato di doppia fotocamera frontale e di funzioni software versatili per la creazione di selfie, stories e contenuti video. A bordo troviamo l’ottima piattaforma Snapdragon 7 Gen 1, il tutto contornato da un’eccellente batteria da 4.500mAh.

Riportiamo qui di seguito le schede tecniche dei tre device in oggetto in modo tale che possiate fare voi stessi una comparazione tra i prodotti.

Xiaomi 13, 13 Pro e 13 Lite: specifiche tecniche

Xiaomi 13 Xiaomi 13 Pro Xiaomi 13 Lite Dimensioni 152,8 x 71,5 x 7,98 mm 162,9 x 74,6 x 8,38 mm 159,2 x 72,7 x 7,23 mm Display 6,36″, 1080 x 2400 pixel, 414 ppi, OLED, 120 Hz 6,73″, 1440 x 3200 pixel, 521 ppi, LTPO OLED, 120 Hz 6,55″, 2400 x 1080 pixel, 402 ppi, FHD+AMOLED, 120 Hz SoC Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 Qualcomm Snapdragon 7 Gen 1 RAM 8/12 GB LPDDR5 12 GB LPDDR5 8 GB LPDDR4X Memoria interna 128/256 GB 128/256 GB 128/256 GB Fotocamere posteriori 50MP f/1.8 + 10MP f/2.0 + 12MP f/2.2 50.3MP f/1.9 + 50MP f/2 + 12MP f/2.2 50MP f/1.8 + 8MP f/2.2 + 2MP f/2.4 Fotocamera frontale 32MP f/2.0 32MP f/2.0 32MP f/2.0 + 8MP sensore di profondità Batteria e ricarica 4.500 mAh con ricarica rapida a 67W e ricarica wireless da 50W 4.820 mAh con ricarica ultra-rapida a 120W e ricarica wireless da 50W 4.500 mAh con ricarica rapida a 67W Sistema operativo Android 13 MIUI 14 Android 13 MIUI 14 Android 12 MIUI 14 Connettività Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e, Bluetooth 5.3 con A2DP/LE, Type-C 2.0 Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e, Bluetooth 5.3 con A2DP/LE, Type-C 2.0 Wi-Fi 6, 3G/4G/5G, Bluetooth 5.2

Prezzi e disponibilità

I tre smartphone saranno disponibili in Italia a partire dal 26 febbraio 2023: