Un altro passo verso la morte di Google Assistant

Se siete utenti Android appassionati, probabilmente conoscete il widget At a Glance, uno strumento versatile che offre molto di più dell'ora e della data. Inizialmente integrato in Google Assistant, questo widget si è ora liberato dai vincoli precedenti ed è diventato una funzione a sé stante.

Nella recente versione beta 15.11, Google ha fatto una mossa significativa staccando il widget At a Glance da Google Assistant, concedendogli autonomia e controllo sulle sue funzioni. Non più confinato all'interno dell'interfaccia di Assistant, gli utenti possono ora accedere direttamente al widget senza passare per l'Assistente.

Lo scorso ottobre, Google ha introdotto un cambio di nome, ribattezzando "At a Glance" come "Assistant at a Glance". Tuttavia, un recente aggiornamento ha invertito questa modifica, riportando il widget al suo nome originale. Anche se la nomenclatura è cambiata, la funzionalità rimane invariata, offrendo agli utenti la stessa comodità e utilità su cui hanno fatto affidamento.

Questo cambiamento di branding si allinea alla più ampia strategia di Google di introdurre Gemini, un assistente basato sull'omonimo LLM destinato a sostituire Google Assistant. Con l'opzione di installare l'app Gemini, gli utenti possono passare senza problemi al nuovo assistente, segnando un graduale allontanamento dalla posizione di rilievo di Google Assistant nell'ecosistema Android.

Nonostante il cambio di nome, il widget At a Glance mantiene le sue funzioni principali, tra cui i promemoria di eventi, viaggi e gli aggiornamenti meteo in tempo reale in base alla posizione. Tuttavia, gli utenti potrebbero riscontrare un piccolo bug: l'icona con i tre puntini scompare dal widget. In ogni caso, facendo clic sull'area designata, gli utenti vengono indirizzati al menu delle impostazioni.

Poiché Google continua a perfezionare le sue offerte e a preparare la strada per l'integrazione di Gemini, gli utenti possono aspettarsi ulteriori aggiornamenti e miglioramenti del widget At a Glance. Le recenti modifiche rappresentano un cambiamento nell'approccio di Google agli assistenti personali e ribadiscono l'impegno del marchio a offrire esperienze intuitive e di facile utilizzo sulla piattaforma Android.