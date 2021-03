Un nuovo operatore mobile in arrivo su rete Vodafone, l’anti-Iliad?

Un nuovo operatore mobile con sede in Italia è in arrivo sul territorio nazionale. Feder Mobile si appoggerà alle reti Vodafone e i suoi valori cardine saranno “trasparenza e lealtà commerciale“. Sta arrivando un grosso avversario per Iliad?

Feder Mobile è un nuovo operatore virtuale (MVNO) in arrivo in Italia nei prossimi mesi. Come abbiamo scoperto dall’articolo di anteprima pubblicato dai colleghi di MondoMobileWeb, Feder Mobile S.r.L. ha sede a Catania, in Viale Marco Polo 62 per l’esattezza. L’operatore sembra voler fare della trasparenza e della lealtà commerciale i propri punti di forza, una strategia già vista con l’arrivo in Italia dell’operator francese Iliad.

Iliad però, a differenza di Feder Mobile, è un vero e proprio operatore che avrà a disposizione le proprie reti su tutto il territorio nazionale, reti che sono già attive in molte zone della Penisola e in costante espansione.

Feder Mobile si appoggerà alle ottime reti di Vodafone, mentre Iliad dove non dispone di copertura si appoggia a WindTre. Ovviamente velocità e qualità del servizio dipendono fortemente da dove gli utenti si trovano e dalla situazione dell’infrastruttura in quella determinata zona, è quindi impossibile dare un giudizio preciso su quale sia il migliore operatore in assoluto.

Feder Mobile ha ricevuto l’approvazione a diventare “Fornitore Avanzato di Servizi mobili e personali (ESP, Enhanced Service Provider)” da parte del MISE (Ministero per lo Sviluppo Economico) lo scorso 18 gennaio.

In anteprima MondoMobileWeb è stato anche in grado di mostrare il design delle schede SIM dell’operatore che potete vedere nell’immagine che segue:

Secondo alcune delle informazioni ricevute dalla fonte, Feder Mobile dovrebbe essere lanciato ufficialmente nei primi giorni di giugno 2021. Non ci sarà quindi molto da attendere per poter scoprire le offerte che metterà a disposizione per i propri clienti.