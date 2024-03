Una funzione poco conosciuta di iPhone potrebbe rivoluzionare il vostro modo di effetturare screenshot

Avete mai avuto la necessità di fare uno screenshot a un'intera pagina web e vi siete ritrovati a fare più catture o, nella peggiore delle ipotesi, a dover scegliere quale parte dello schermo salvare poiché impossibilitati a fare uno screen shot dell'intera pagina? Bene, con questa funzione, a molti sconosciuta, dell'iPhone risolverete definitivamente questo problema.

Non è una novità che gli aggiornamenti di iOS, e iPad OS, includano migliorie alla quality of life poco "sponsorizzate".

Seppur chi vi scrive utilizzi dal 2007 l'iPhone come dispositivo personale, questa è una funzione che non aveva mai scovato e che, in tutta onestà, rende molto più pratico effettuare le catture di pagine web nella loro interezza.

Se vi state chiedendo il perché risulti così tanto utile, forse non ne avete mai avuto bisogno, ma vi assicuriamo che se dovete effettuare uno screenshot di una pagina contenente una ricetta, un lungo testo o, molto banalmente, dovete mostrare un layout a un cliente e avete con voi esclusivamente il vostro dispositivo mobile, questa funzione risulterà indispensabile per creare un'immagine unica, evitando la necessità di realizzare una serie di screenshot.

Come saprete tutti, per effettuare uno screenshot su iPhone, e iPad, si devono premere contemporaneamente il pulsante di aumento del volume e il pulsante di accensione.

Una volta effettuato lo screenshot, vi basterà toccare sull'anteprima dell'immagine acquisita per modificarla (normalmente presente nella parte bassa dello schermo) e, successivamente, selezionare "Pagina Intera" nella barra delle opzioni situata sopra allo screenshot.

Questa opzione, ovviamente, è limitata esclusivamente alle pagine web, e in particolar modo a quelle catturate utilizzando Safari, ma risulta comunque uno strumento utile, oltre una funzione di cui non tutti conoscono l'esistenza.

Per quanto possa sembrare assurdo a molti di voi, che magari utilizzano questa funzione fin dalla sua uscita, l'averla posizionata così in bella vista la rende "potenzialmente invisibile" a moltissimi utenti.

Un caso analogo alla possibilità di spostare più App nello stesso momento. Una funzione presente da diverso tempo e di cui non tutti i possessori di iPhone, e iPad, ne conoscono l'esistenza.