Uno di questi sarà il nuovo colore di iPhone 17 Pro, quale preferisci? [SONDAGGIO]

Apple starebbe valutando l'introduzione di nuove colorazioni per la gamma iPhone 17 Pro, prevista per il prossimo anno.

Le informazioni sono state divulgate da Majin Bu, leaker ritenuto attendibile, che ha avuto accesso ai codici interni dei colori in considerazione da Apple. Questa anticipazione offre agli appassionati un assaggio di quello che potrebbero aspettarsi dal prossimo iPhone Pro, rendendo l'attesa per il lancio ancora più avvincente.

Tra le tonalità considerate figura il "Teal Titanium", con codice colore #004349, che segue la popolarità del modello iPhone 16 in tonalità simile. Altre opzioni includono il "Green Titanium" (codice #4f00b7) e il "Dark Green Titanium" (codice #003800), quest'ultimo simile all'Alpine Green già visto per l'iPhone 13 Pro.

La scelta dei colori per i dispositivi top di gamma come l'iPhone 17 Pro è strategica, riflettendo anche le rinnovate esigenze e i gusti degli utenti che preferiscono tonalità distintive ma eleganti. Apple è nota per il suo approccio minuzioso nella selezione delle colorazioni, cercando di bilanciare novità e classicismo, particolarmente nelle linee di prodotto più costose.

Tale approccio non solo stimola l'interesse nei consumatori ma influisce anche sulla percezione del brand, mantenendo Apple al centro dell'attenzione nel competitivo mercato degli smartphone. La scelta del Teal Titanium potrebbe confermare questa tendenza, consolidando il successo già ottenuto con l'iPhone 16.

Voi quale dei tre colori preferite? Votate il nostro sondaggio qui in basso e fatecelo sapere!