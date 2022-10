La decisione era nell’aria da tempo, l’ultima votazione fatta nel Parlamento Europeo ha spinto ulteriormente avanti il processo per cui l’USB Tipo-C diventerà il sistema di ricarica universale.

Un nuovo passo avanti verso la scelta dell’USB Tipo-C come unico sistema di ricarica dei device è appena stato compiuto. Una recente votazione al parlamento europeo ha portato all’approvazione di una legge per la quale questo sistema di connessione alla rete elettrica diventerà il nuovo standard da rispettare.

Approvata con una nettissima maggioranza (602 a favore, 13 contro e 8 astenuti) La risoluzione diventerà effettiva a partire da un “generico” fine 2024. L’unica eccezione contemplata riguarda i computer portatili, per ci quali la data di applicazione della norma sarà il 2026; questo dovrebbe permettere ai produttori di avere abbastanza tempo per potersi adeguare alla nuova legislazione.

Questo significa che, a partire da quella data, qualsiasi device , sia esso uno smartphone, tablet, fotocamera, eccetera, dovrà obbligatoriamente essere dotato di una porta USB Tipo-C.

L’alternativa, decisamente poco allettante, sarà quella di non poter commercializzare i propri prodotti all’interno dell’Unione Europea.

La cosa colpirà, in particolar modo, Apple. Lo smartphone della casa di Cupertino non monta porte USB Tipo-C. ne consegue che l’azienda dovrà prendere un’importante decisione: creare una linea di produzione ad hoc per il mercato europeo, introdurre la porta USB Tipo-C su tutta la produzione o, poco probabile, rinunciare al mercato europeo.

La norma nasce sotto un impulso di tipo ecologico: l’idea è quella di riuscire a ridurre la quantità di caricatori che, in caso di acquisto di nuovi device, viene poi buttato perché non più utilizzabile con i nuovi acquisti. Stando alla documentazione del Parlamento Europeo, si è stimato che nel solo 2018 siano state prodotte oltre 11.000 tonnellate di rifiuti tecnologici, molte delle quali costituite da caricatori “obsoleti” (spesso ancora funzionanti).

