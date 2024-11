Mal d'auto? iOS 18 ha la soluzione

Apple ha introdotto una nuova funzionalità chiamata "Vehicle Motion Cues" nell'ultimo aggiornamento di iOS 18, che potrebbe aiutare a prevenire il mal d'auto durante i viaggi in automobile. La funzione, nascosta tra le impostazioni di accessibilità, aggiunge otto piccoli punti neri intorno ai bordi dello schermo degli iPhone e iPad. Questi punti si muovono in modo sottile in base al movimento del veicolo, mentre il resto dell'immagine sullo schermo rimane fissa. Ciò può aiutare a contrastare la disconnessione tra lo schermo immobile e il movimento percepito dall'orecchio interno, che è spesso causa di nausea e mal d'auto.

Secondo studi scientifici recenti, fornire agli passeggeri indizi visivi che anticipano il movimento futuro dell'auto sembra essere una strategia affidabile per prevenire il mal di movimento. La funzione di Apple si basa proprio su questo principio. Per attivare "Vehicle Motion Cues" è sufficiente andare nelle impostazioni di accessibilità del dispositivo iOS. È possibile impostare la funzione per attivarsi automaticamente quando il telefono rileva di essere in un veicolo in movimento.

I punti non sono visibili negli screenshot, suggerendo che Apple utilizzi una tecnologia speciale per separarli dall'attività sullo schermo sottostante. Un utente ha riferito di aver potuto leggere e rispondere alle email durante un lungo viaggio in auto senza provare nausea, attribuendo l'effetto positivo proprio a questa nuova funzionalità.

La funzione "Vehicle Motion Cues" potrebbe rivelarsi particolarmente utile per: passeggeri che soffrono abitualmente di mal d'auto; bambini che utilizzano tablet o smartphone durante i viaggi; persone che necessitano di lavorare o leggere mentre sono in viaggio

Sebbene si tratti di una soluzione apparentemente semplice, potrebbe fare una grande differenza per molti viaggiatori, consentendo loro di utilizzare dispositivi mobili in auto senza provare malessere. La funzionalità è stata introdotta senza particolare clamore da Apple, ma potrebbe rivelarsi una delle aggiunte più significative per il benessere degli utenti durante gli spostamenti in auto.