iOS 18, gli iPhone abbandonati ed i modelli compatibili

Durante l'evento WWDC 2024, Apple ha ufficialmente presentato al pubblico la prossima generazione del suo sistema operativo mobile dedicato agli iPhone. Sebbene il rilascio stabile di iOS 18 sia ancora lontano dal diventare realtà e la Beta pubblica sia prevista per il prossimo mese, gli sviluppatori possono già accedere alla versione iniziale del software per esplorare le nuove funzionalità e iniziare ad adattare le proprie applicazioni in vista del lancio previsto per l'autunno.

Su quali iPhone è possibile installare iOS 18? Quali smartphone Apple non si aggiorneranno invece mai più?

Quando si affronta il tema degli aggiornamenti software e della longevità dei dispositivi, Apple è indubbiamente l'azienda che balza subito alla mente, un punto di riferimento per tutti come "esempio da seguire". Nel corso degli anni, il colosso americano ha dimostrato di essere in grado di prolungare la vita dei suoi modelli di iPhone più datati attraverso costanti aggiornamenti software.

Tuttavia, come spesso accade nell'ambito tecnologico, nulla è eterno e anche Apple periodicamente rivede la lista dei dispositivi supportati dalle ultime versioni del suo sistema operativo, escludendo i modelli più vecchi per fare spazio alle novità. Nonostante tutti gli sforzi, giunge inevitabilmente un momento nel ciclo di vita di un iPhone in cui l'azienda californiana non può più garantire un funzionamento ottimale o la reattività desiderata.

Va sottolineato che, anche in presenza di gravi falle di sicurezza, il brand continua comunque a rilasciare piccoli aggiornamenti correttivi del vecchio sistema operativo per alcuni prodotti non più supportati dalle nuove versioni di iOS. Un impegno che va apprezzato e non deve essere dato per scontato.

Posso aggiornare il mio iPhone ad iOS 18?

L'aggiornamento ad iOS 18 è al momento disponibile solamente per gli utenti che hanno un iPhone compatibile e dispongono di un profilo sviluppatore per poter scaricare il software beta. Questi gli smartphone compatibili:

Purtroppo, nonostante la lista sia decisamente importante, sono ufficialmente esclusi dagli aggiornamenti futuri i seguenti modelli di melafonino, alcuni già giunti al termine del supporto software da diversi anni:

iPhone (prima generazione)

iPhone 3G

iPhone 3GS

iPhone 4

iPhone 4S

iPhone 5

iPhone 5S

iPhone 6

iPhone 6 Plus

iPhone 6s

iPhone 6s Plus

iPhone SE (2016)

iPhone 7

iPhone 7 Plus

iPhone 8

iPhone 8 Plus

iPhone X

Per scoprire tutte le novità in arrivo con l'aggiornamento vi rimandiamo al nostro articolo dedicato alla più recente versione di iOS.