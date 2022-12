Qualche giorno fa la redazione di MobileLabs ha avuto la possibilità di toccare con mano un foldable di ultima generazione e un top di gamma con ricarica record: stiamo parlando rispettivamente dei nuovi Vivo X Fold+ e iQOO 10 Pro, due device riservati al mercato orientale “di passaggio” nella sede italiana del brand.

Cosa ci ha rivelato il tempo passato con questi smartphone “belli e impossibili”? Quali scenari si profilano per il 2023 e quali sono gli assi nella manica di Vivo che potranno presto approdare anche in Occidente? Scopriamolo insieme.

Vivo X Fold+, il foldable senza compromessi

La fine del 2022 porta un refresh al primo smartphone pieghevole di casa Vivo: il nuovo X Fold+ ripropone le linee del suo predecessore, ma integra al proprio interno un nuovo SoC, una batteria ampliata e schermi ancora più sorprendenti.

Entrambi gli schermi AMOLED del Vivo X Fold presentano infatti una frequenza di aggiornamento a 120Hz, per un’esperienza utente più fluida che mai.

Il display anteriore da 6,53 pollici è già pienamente soddisfacente per effettuare operazioni rapide, ma all’apertura della cerniera verticale si rivela il vero asso nella manica di Vivo X Fold+: il display pieghevole da ben 8,03 pollici con risoluzione 2160 x 1916 e vetro protettivo Schlott.

Lo spessore delle cornici, ancora innegabilmente importante, e la presenza di una fotocamera anteriore con foro pin-hole sono gli unici elementi che minacciano di interrompere quella che altrimenti è un’esperienza immersiva e coinvolgente, grazie anche a nuove funzionalità pensate per la produttività, come la Modalità Relatore.

Le specifiche da vero top di gamma del nuovo Vivo X Fold+ continuano sotto il cofano grazie al nuovo processore Snapdragon 8+ Gen 1, con processo di produzione a 4nm, a cui Vivo ha affiancato un chip di sicurezza mobile proprietario integrato.

Il nuovo chip migliora le prestazioni e ottimizza il consumo energetico dello smartphone: insieme alla nuova batteria con cella da 4730mAh il device può vantare una durata complessiva della batteria superiore di oltre il 20% rispetto al predecessore.

Vivo X Fold+ supporta la ricarica ultrarapida Vivo FlashCharge da 80W e la ricarica wireless fino a 50W. Se si sceglie la ricarica via cavo, dunque, si potrà caricare completamente il dispositivo in soli 35 minuti.

Completa il quadro del nuovo Vivo X Fold+ un comparto fotografico anch’esso da flagship, co-ingegnerizzato con ZEISS. Gli obiettivi conservano il rivestimento ZEISS T* per ottimizzare la resa della luce e la fedeltà dei colori, riducendo al minimo i riverberi, mentre possiamo trovare a partire da questo modello un setup a quattro sensori, comprendente:

Sensore principale con OIS, 50MP

Fotocamera periscopica con zoom ottico 5x e digitale 60x e OIS, 8MP

Fotocamera ultra-wide con campo visivo da 104°, 48MP

Fotocamera ritratto, 12MP

iQOO 10 Pro, da 0 a 100 in tempi record!

iQOO 10 Pro sintetizza i progressi fatti dal sub-brand di casa Vivo in un dispositivo di fascia alta dalle finiture premium, dotato di una batteria a tutti gli effetti da record: si tratta infatti del primo smartphone sul mercato dotato di ricarica veloce da ben 200W con caricatore al nitruro di gallio, che garantisce una ricarica completa in soli 10 minuti.

Due anni dopo l’entrata sul mercato di iQOO 5 Pro, con la sua ricarica da 120W, Vivo alza ulteriormente l’asticella dell’innovazione dotando il nuovo iQOO 10 Pro di diverse nuove caratteristiche che ottimizzano ulteriormente la batteria: tra gli altri, una ricarica a tre vie, un nuovo circuito di protezione, un nuovo gel termoconduttore e un nuovo algoritmo di stima della durata della batteria.

Il nuovo iQOO 10 Pro, che può vantare il nuovo SoC Snapdragon 8+ Gen 1 e una memoria LPDDR5 aggiornata a UFS 3.1, è uno smartphone pensato per il gaming e le alte prestazioni. I 14 sensori di temperatura integrati, insieme al telaio in alluminio aeronautico, contribuiscono a rendere confortevoli anche le sessioni di gioco più impegnative, evitando surriscaldamenti.

Non può mancare, a bordo di iQOO 10 Pro, un imponente display AMOLED LTPO da ben 6,78 pollici con frequenza di aggiornamento di 120Hz, frequenza massima di campionamento di 300Hz e tecnologia di visualizzazione delle foto XDR per la migliore resa possibile di ogni dettaglio.

Il comparto fotografico di iQOO 10 Pro, racchiuso nell’ampia isola sul retro dello smartphone, include un sensore principale Samsung GN5 da 50MP con stabilizzazione Gimbal, un sensore grandangolare fisheye con campo di visione di 150° e un teleobiettivo con zoom ottico 3x, OIS e modalità ritratto.

Per il nuovo iQOO 10 Pro vivo ha stretto una partnership con BMW Motorsport: la scocca dello smartphone, che presenta una texture effetto pelle molto piacevole al tocco, richiama la livrea delle automobili sportive in entrambe le colorazioni.

Tra Oriente e Occidente

Provare di persona i nuovi Vivo X Fold+ e iQOO 10 Pro, entrambi destinati ad essere commercializzati solo sul mercato asiatico, ci ha fornito spunti preziosi sulle tendenze e le innovazioni del mondo degli smartphone al di fuori del contesto occidentale.

Le partnership con ZEISS e BMW Motorsport sono un segnale importante di cooperazione tra Oriente e Occidente: sempre più brand e maison, anche non strettamente legate alla telefonia, decidono infatti di scommettere sulle case produttrici asiatiche, incontrando esigenze di mercato legate al prestigio oltre che alle funzionalità intrinseche dei dispositivi.

Entrambi i device sono arrivati a Milano dotati del sistema operativo Android 12 con skin OceanOS, l’interfaccia utente di Vivo pensata proprio per il mercato orientale.

Contraddistinta da linee organiche e colori sgargianti, OceanOS è ben diversa rispetto alla FuntouchOS che troviamo a bordo dei device Vivo commercializzati in Italia, come il Vivo V23 5G provato qualche mese fa.

In ogni caso abbiamo potuto toccare con mano come l’innovazione nella telefonia passi da tutti i player sul mercato: Vivo X Fold+ porta a bordo di un foldable pressoché ogni feature da top di gamma che si rispetti e si colloca in diretta competizione con la serie Z Fold di Samsung, mentre iQOO 10 Pro spinge ai limiti la velocità di ricarica di uno smartphone con materiali e tecnologie all’avanguardia.

Vivo X Fold+ e iQOO 10 Pro: scheda tecnica