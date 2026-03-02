Dal palco del Mobile World Congress di Barcellona 2026, vivo ha scelto la vetrina più importante del settore per alzare il velo su quello che si preannuncia come uno dei dispositivi fotografici più ambiziosi dell'anno: l'X300 Ultra. Non si tratta di un semplice annuncio, ma di una dichiarazione d'intenti precisa — quella di un produttore che vuole giocarsi le proprie carte nel segmento più competitivo del mercato globale degli smartphone, quello dei dispositivi ultra-premium dove la fotografia è diventata il vero campo di battaglia tecnologico.

Al centro della presentazione c'è un accessorio che non ha precedenti nel panorama della telefonia mobile: il vivo ZEISS Telephoto Extender Gen 2 Ultra, un teleobiettivo esterno equivalente a 400 mm. Per dare un'idea della portata di questo dato, basti pensare che obiettivi con questa lunghezza focale sono tradizionalmente appannaggio dei fotografi sportivi e naturalisti professionisti, quelli che immortalano un falco in volo o un atleta sul podio da centinaia di metri di distanza. Trasportare questa capacità ottica in un ecosistema smartphone rappresenta un salto qualitativo che va ben oltre il semplice aumento dello zoom.

Il progetto nasce dalla collaborazione con ZEISS, la storica casa ottica tedesca il cui nome è sinonimo di precisione nel mondo della fotografia analogica e digitale. L'obiettivo soddisfa gli standard di imaging APO — un parametro che misura la correzione delle aberrazioni cromatiche, ovvero quei fastidiosi aloni colorati che spesso degradano le immagini scattate con teleobiettivi di qualità inferiore. Il supporto a un'uscita ottica da 200 megapixel consente inoltre di effettuare ritagli digitali fino a 1600 mm mantenendo una nitidezza che il brand definisce cristallina.

La stabilizzazione è un altro nodo cruciale in questo tipo di fotografia. Quanto più si allunga la focale, tanto più ogni minimo tremore della mano si trasforma in un'immagine mossa e inutilizzabile. Per rispondere a questa sfida, il teleobiettivo integra una tecnologia OIS di livello gimbal — lo stesso principio utilizzato nelle teste stabilizzate montate sulle telecamere cinematografiche — abbinata a un sistema di messa a fuoco con tracciamento del movimento. Il risultato promesso è una stabilità che consente riprese precise anche in condizioni dinamiche e difficili.

Un teleobiettivo da 400 mm in tasca: la fotografia professionale non sarà più la stessa.

Ma vivo non si è fermata al solo obiettivo. Accanto all'X300 Ultra è stato presentato un camera cage di costruzione professionale, quella gabbia metallica che i videomaker conoscono bene come strumento per trasformare una fotocamera in un vero set di ripresa portatile. La versione pensata per X300 Ultra è espandibile e integra attacchi a slitta standardizzati, porte a sgancio rapido per il montaggio rapido degli accessori e una doppia impugnatura pensata per garantire stabilità durante le riprese a mano libera più impegnative, come quelle in movimento o in condizioni di illuminazione critica.

Un dettaglio che rivela una comprensione profonda delle esigenze dei creator professionisti è la presenza di pulsanti fisici dedicati per il controllo tattile dell'otturatore e dello zoom. Chi lavora sul campo sa quanto sia determinante poter regolare i parametri senza togliere gli occhi dal soggetto o interrompere la ripresa per cercare un'opzione su schermo. La cage include anche una ventola di raffreddamento multilivello, un accorgimento che diventa essenziale durante le sessioni di registrazione prolungate in 4K o risoluzioni superiori, dove il surriscaldamento del processore è uno dei principali nemici della qualità.

Il telaio esterno è stato progettato per essere pienamente compatibile con il teleobiettivo Gen 2 Ultra, chiudendo così un sistema integrato che trasforma lo smartphone in qualcosa di molto più vicino a una fotocamera modulare di livello semiprofessionale. È un approccio ecosistemico che ricorda, per certi versi, quello che Leica ha costruito con i propri sistemi intercambiabili, ma pensato per una platea molto più ampia e con una portabilità radicalmente superiore.

La scelta di portare X300 Ultra sui mercati internazionali — e non di limitarne la distribuzione all'Asia, come accaduto in passato con diversi modelli della gamma X — è un segnale che il mercato europeo e quello italiano in particolare vengono considerati maturi per ricevere questo tipo di proposta. vivo punta dichiaratamente a espandere la propria presenza nel segmento premium globale, quello dove Apple, Samsung e il rinato Huawei si contendono gli acquirenti più esigenti.

L'X300 Ultra arriva sulle spalle di una serie di predecessori che hanno già costruito una reputazione solida nel settore dell'imaging mobile avanzato, ottenendo riconoscimenti nelle classifiche specializzate per le capacità fotografiche e video. La domanda che il mercato si pone ora è se questa nuova generazione riuscirà a tradurre le promesse del MWC in risultati concreti e misurabili nelle mani degli utenti, professionisti o appassionati che siano.