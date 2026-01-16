Siete alla ricerca di un localizzatore smart versatile per i vostri oggetti più importanti? Il VOCOlinc Air Card Tag è disponibile su Amazon a soli 19,19€, grazie a uno sconto del 20% dal prezzo originale di 23,99€. Questo tracker Bluetooth di ultima generazione vi offre compatibilità universale con iOS (tramite l'app "Dov'è") e Android (tramite Google Funzioni Trova), permettendovi di ritrovare facilmente portafogli, bagagli e zaini. Con certificazione IP67 waterproof, batteria ricaricabile wireless con durata oltre un anno e portata Bluetooth fino a 60 metri, questo dispositivo rappresenta la soluzione ideale per non perdere mai più i vostri oggetti preziosi.

NB: ricordatevi di attivare il coupon in pagina per ottenere uno sconto aggiuntivo del 20% durante il checkout

VOCOlinc Air Card Tag, chi dovrebbe acquistarlo?

Il VOCOlinc Air Card Tag è la soluzione ideale per chi cerca un localizzatore versatile e universale, perfetto per chi utilizza sia dispositivi iOS che Android. Vi consigliamo questo tracker se perdete spesso oggetti personali come portafogli, chiavi o borse, o se viaggiate frequentemente e volete tenere sotto controllo i vostri bagagli. Grazie alla compatibilità con Google Funzioni Trova e l'app Dov'è di Apple, questo dispositivo si integra perfettamente nel vostro ecosistema tecnologico senza costi di abbonamento mensile. La funzione di avviso di dimenticanza e la possibilità di condividere il tracker con fino a 5 persone lo rendono particolarmente adatto alle famiglie o a chi desidera condividere la localizzazione di oggetti comuni.

Questo localizzatore soddisfa le esigenze di chi vuole un dispositivo durevole e ricaricabile, eliminando il fastidio di sostituire batterie usa e getta. Con la sua certificazione IP67 resiste agli spruzzi d'acqua, rendendolo affidabile in ogni condizione quotidiana. La portata Bluetooth fino a 60 metri e l'altoparlante potente da 80-100 decibel garantiscono che possiate ritrovare facilmente i vostri oggetti nelle vicinanze, mentre la rete globale di centinaia di milioni di dispositivi vi aiuta a localizzarli anche a grande distanza. Con lo sconto del 20% a soli 19,19€, rappresenta un investimento intelligente per la vostra tranquillità quotidiana e un regalo pratico per chi amate.

Il VOCOlinc Air Card Tag è un localizzatore Bluetooth sottile come una carta di credito, perfetto per portafogli e bagagli. Compatibile sia con Android (Google Funzioni Trova) che iOS (app Dov'è), vi permette di rintracciare i vostri oggetti ovunque grazie alla rete di centinaia di milioni di dispositivi. Con certificazione IP67 è resistente all'acqua, si ricarica wireless con caricatore MagSafe e offre un'autonomia superiore a un anno.

