San Valentino si avvicina e quest’anno Xiaomi ha deciso di festeggiare in grande stile, con una promozione che unisce romanticismo e tecnologia. Se state pensando di concedervi un nuovo prodotto tech o di fare un regalo davvero speciale, questa potrebbe essere l’occasione giusta per voi. Oltre a tantissime offerte attive su praticamente l’intero catalogo dello store ufficiale, Xiaomi ha lanciato un’iniziativa che rende il tutto ancora più interessante.

Offerte Xiaomi per San Valentino, perché approfittarne?

La sorpresa? Con una spesa di almeno 1200€ effettuata entro il 15 febbraio, potrete ricevere in omaggio lo Xiaomi Scooter Elite. Una soglia certamente importante, ma non impossibile da raggiungere, soprattutto considerando l’ampiezza della gamma disponibile. Basta pensare a uno smartphone top di gamma abbinato a un altro prodotto per superare facilmente il tetto richiesto e portarvi a casa anche il monopattino elettrico.

Le offerte, infatti, non riguardano soltanto il mondo mobile. Oltre agli smartphone, ai tablet e ai wearable, Xiaomi propone numerose soluzioni per la casa intelligente e per gli elettrodomestici. Potrete quindi approfittarne per rinnovare il vostro ecosistema domestico con aspirapolvere smart, purificatori d’aria, robot per la pulizia e tanti altri dispositivi tech pensati per semplificare la vita quotidiana.

In definitiva, il San Valentino firmato Xiaomi rappresenta un’opportunità interessante per chi desidera fare un acquisto importante e ottenere un vantaggio concreto in più. Se stavate già valutando un upgrade tecnologico o volete sorprendere qualcuno con un regalo fuori dal comune, questa promozione potrebbe offrirvi il mix perfetto tra convenienza e innovazione. Ricordate: avete tempo fino al 15 febbraio per approfittarne.

