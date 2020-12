Vodafone 5G: realizzati tutti i progetti, Milano oltre il 90% di copertura

Nella giornata odierna Vodafone ha annunciato di aver raggiunto e superato la quota del 90% di copertura 5G della popolazione presente nella città di Milano. Con il raggiungimento di questo risultato, nella capitale Lombarda, sono stati realizzati tutti i 41 progetti prefissati della sperimentazione.

L’amministratore delegato di Vodafone Italia ha elogiato il lavoro svolto fino ad ora ed ha aggiunto che l’emergenza pandemica che stiamo vivendo ha reso necessario correre più velocemente per arrivare a questo risultato. Questo fa in modo di sostenere la crescita esponenziale di domanda di dati. E aggiunge anche che non è finita qui: Vodafone continua ad investire in maniera strategica per digitalizzare sempre più il nostro paese, step dopo step.

E per paese di intendono tante città lungo tutto lo stivale. Ad esempio a Genova sono stati avviati i lavori per portare a compimento 4 progetti 5G che si occuperanno di rendere sicure le infrastrutture stradali e la Smart Mobility.

A Catanzaro invece, l’operatore rosso, sta partecipando alla sperimentazione di soluzioni multimediali nelle due più grandi aree verdi della città. Soluzione per tutti, avendo un occhio di riguardo in più per la fruizione da parte di persone con disabilità.

Insomma, il 5G non è solo un opportunità ma una necessità reale per dare modo a tutti clienti di essere sempre connessi tra loro in una maniera ancora più efficace.