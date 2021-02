In Italia il digitale è fondamentale ma gli investimenti 5G ridotti all’osso

Secondo i dati riferiti dagli operatori TLC, le prime indicazioni riguardo gli investimenti per il piano 5G vedono un valore assai scarso con solo lo 0,5% destinato delle risorse complessive.

Questo dato è molto preoccupante perché è di molto inferiore rispetto agi iniziali 11 miliardi che erano stati destinati per il piano digitale intrapreso ad inizio estate. Dal piatto, durante il passare dei mesi, sono stati rimossi circa 6 miliardi nella prima fase, 3,5 circa nella seconda.

A disposizione per il 5G sono rimaste indubbiamente troppe poche risorse. E questo è un problema visto che il piano nazionale di ripresa e resilienza afferma che la digitalizzazione è di fondamentale importanza per riemergere dalle ceneri post pandemiche. A rinforzare la negatività della notizia si aggiunge Asstel che afferma che per un piano corretto di digitalizzazione servono almeno 10 miliardi, cifra lontanissima da ciò che è rimasto a disposizione.

E ancora più grave se scomodassimo la Germania per un veloce confronto. Il piano tedesco può contare su 6 miliardi di euro e vuole garantire entro il 2025 lo sviluppo capillare del 5G in tutto il paese.

Vodafone ha commissionato un sondaggio a Kantar che ha svolto l’indagine rappresentando l’opinione di 15 mila persone in 15 Stati diversi. Da queste emergono precise percentuali su dei temi che rappresentano la risposta ad una efficace ripresa post pandemica:

l’80% per i servizi pubblici digitali;

il 78% per le competenze digitali;

il 77% per l’accesso ad Internet a banda larga;

il 75% la digitalizzazione della pubblica amministrazione;

il 73% il piano connettività.

Infine, a corredo della ricerca, è stato effettuato anche un sondaggio di quelle che sono le conoscenze della tecnologia digitale. Gli utenti Italiani hanno conoscenza del tema nel 90% dei casi.

Insomma, il direttore di Vodafone Institute riporta come i cittadini siano lungimiranti e guardino al loro esecutivo come la soluzione per risolvere la situazione sanitaria ed economica.