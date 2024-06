Vodafone regala SMS, minuti e giga illimitati attivando la Ricarica Automatica

Attivare la Ricarica Automatica non è mai stato così conveniente: per i clienti Vodafone che scelgono di usufruire di questo servizio sono in serbo SMS, minuti e giga illimitati da sfruttare gratis nell'arco di due mesi.

Per sbloccare l'offerta è sufficiente passare dall'addebito su credito residuo al servizio di pagamento Smart Pay e attivare il servizio gratuito di Ricarica Automatica. Una volta fatto, verrà abilitata contestualmente la l’offerta a giga illimitati Vodafone, per chiamate, messaggi e internet ultraveloce gratis per 60 giorni.

Più nel dettaglio, il sistema Smart Pay permette di associare alla propria linea telefonica un conto corrente o una carta di credito su cui addebitare il costo mensile del proprio piano tariffario.

Entro 48 ore dall'associazione, è necessario autorizzare la Ricarica Automatica direttamente dall'app My Vodafone oppure recarsi presso un punto vendita aderente all'iniziativa. Quest'ultimo step è obbligatorio se si desidera addebitare il costo su un conto corrente anziché su una carta.

Completata l'operazione, sarà possibile effettuare chiamate verso tutti i numeri italiani di rete mobile e fissa, inviare SMS e navigare alla massima velocità senza limiti sulla rete 5G di Vodafone. In più, poco prima del rinnovo del piano mensile, quando il credito residuo della SIM scenderà al di sotto alla soglia di 5 euro, la tariffa verrà addebitata in automatico sul sistema di pagamento associato. In questo modo non si correrà più il rischio di rimanere senza credito e di vedersi rifiutato il rinnovo.

Durante tutto il processo non sarà necessaria alcuna azione da parte dell'utente. Lo stesso piano si disattiverà immediatamente allo scadere dei due mesi, senza che il cliente debba fare nulla. Dal momento della disattivazione, si tornerà a navigare e a chiamare normalmente, vale a dire alle condizioni stabilite dal piano tariffario originale.

L'offerta è riservata a tutti i clienti Vodafone di rete mobile in possesso di una SIM ricaricabile con addebito su credito residuo. Si tratta di un vero e proprio regalo da parte dell'operatore, che permette di usufruire di tutti i vantaggi del piano tariffario all inclusive Infinito senza variazioni sul prezzo (l'unico costo sarà quello di sempre, dunque quello relativo al piano tariffario già attivato).

In più, nei due mesi di prova gratuita, si potranno scoprire tutti i benefici e la comodità offerti dal servizio di Ricarica Automatica, per cui non sarà più necessario preoccuparsi del credito residuo in prossimità della data di rinnovo.